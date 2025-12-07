У школах і дитсадках оновили норми харчування: що зміниться в меню

Шкільне харчування в Миколаєві. Ілюстративне фото «МикВісті»

В Україні оновили норми харчування для закладів освіти. Зокрема, зміни стосуються складу раціону, режиму харчування та окремих правил для укриттів.

Про це повідомили Команда реформи шкільного харчування та Міністерство освіти і науки.

Новий час обіду та корекція меню

Закладам освіти рекомендували змістити обід на більш ранній час. Так, тепер він має починатися о 11:30, замість звичних 12:00.

Також передбачено зміни в раціоні:

добова порція овочів для учнів 11–18 років збільшена зі 100 до 120 грамів;

кількість страв зі злакових у тижневому меню зросла з чотирьох до п’яти;

дозволено збільшити кількість картопляних страв з однієї до двох на тиждень.

Кожна дитина має отримувати мінімум один гарячий прийом їжі, а додаткову порцію можна замовити за заявою батьків.

У школах змінили норми харчування. Інфографіка: Команда реформи шкільного харчування У школах змінили норми харчування. Інфографіка: Команда реформи шкільного харчування

Спеціальне харчування: безлактозні та рослинні продукти

Для дітей з медичними показаннями вводять можливість спеціального раціону:

у випадку алергії на молоко — рослинні напої;

при лактозній недостатності — безлактозні молочні продукти.

Харчування в укриттях: послаблені норми

Для ситуацій, коли діти перебувають в укриттях, запроваджено гнучкіші правила:

гарячі страви дозволено замінювати готовими продуктами;

заклади мають створити запас їжі та води щонайменше на 48 годин;

режим харчування визначатиметься відповідно до безпекової ситуації та віку дітей.

До меню для укриттів дозволено включати пастеризовані напої, хлібці, галетне печиво, консерви, сухофрукти, горіхи, батончики та гранолу — за умови, що продукти містять обмежену кількість солі та цукру.

Скарги на харчування у школах Миколаєва

Нагадаємо, раніше батьки учнів миколаївських шкіл публікували у соцмережах скарги на безкоштовне харчування — говорили про холодні страви, занижені порції та брудний посуд.

Директор комунального підприємства, відповідального за харчування, Петро Вашеняк заявляв, що особисто перевіряв ситуацію і порції відповідали нормам, а на оприлюднених фото частина страв просто не була видна. Після цього ситуацію перевіряли як комунальне підприємство, так і Держпродспоживслужба, яка повідомила, що офіційних скарг не отримувала.

Цього року всі учні з 1 по 11 клас отримують безкоштовні обіди — витрати покривають держава та міський бюджет.

Після звернень батьків Представництво Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надіслало запит до управління освіти. У відповідь міська влада створила комісію за участі представників міськради, Держпродспоживслужби, депутатів та батьків. З 16 по 24 вересня вони перевірили 13 шкіл і виявили порушення: відсутність гарячої проточної води, посуд із пошкодженою емаллю, нестачу холодильників та проблеми зі зберіганням продуктів, а також недоліки в організації процесу і документації.

Представництво Уповноваженого заявило, що контролюватиме, як місто усуває недоліки. Раніше влада також повідомляла, що розглядає встановлення камер у шкільних їдальнях.