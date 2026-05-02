 MSC запускає контейнеровози новим маршрутом, який обходить Ормуз

  • неділя

    3 травня, 2026

  • 8.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 3 травня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 8.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

MSC запускає контейнеровози новим маршрутом, який обходить Ормуз

Контейнерний перевізник MSC запускає судна новим маршрутом, який обходить ОрмузКонтейнерний перевізник MSC запускає судна новим маршрутом, який обходить Ормуз

Найбільший у світі контейнерний перевізник Mediterranean Shipping Co. (MSC) запускає новий маршрут між Європою та портами Близького Сходу, який дозволяє обійти протоку Ормуз.

Як повідомляє Bloomberg, компанія використає комбіновану логістику: морські перевезення до Саудівської Аравії, далі — доставку вантажівками через територію країни та подальше сполучення меншими суднами в Перській затоці.

Перший рейс запланований на 10 травня з Антверпена. Маршрут передбачає зупинки в Німеччині, Італії та Іспанії, після чого судно пройде через Суецький канал до Червоного моря.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Далі контейнери доставлятимуть до двох портів на західному узбережжі Саудівської Аравії — Джидди та порту Короля Абдалли. Звідти вантажі перевозитимуть автомобільним транспортом до східної частини країни, де їх знову прийматимуть морські судна для подальшого транспортування до Абу-Дабі та Джебель-Алі в ОАЕ.

Таким чином маршрут MSC фактично оминає Ормузьку протоку, яка залишається обмеженою для судноплавства після напруження в регіоні.

За даними Bloomberg, перебої з рухом через Ормуз змушують великі судноплавні компанії шукати альтернативні логістичні рішення, зокрема із залученням наземного транспорту.

Нагадуємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почали блокування Ормузької протоки до моменту досягнення угоди з Іраном щодо «повної свободи проходу для всіх суден».

Останні новини про: Іран

Європу попередили про можливий дефіцит авіапалива та скасування рейсів
Санкційна яхта російського олігарха Nord пройшла через заблоковану Ормузьку протоку
План «швидких ударів» та нафта по $126: США готують жорстку відповідь Ірану
Реклама
Читайте також:
новини
Кім попередив про складний рік для бюджету Миколаєва: «Доведеться різати програми і мати резерв»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві офіцери безпеки працюють у 23 школах: частину обладнають металодетекторами

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич доручив обладнати приміщення для засідань депутатів сучасною конференц-системою: «Щоб усіх було чутно»

Аліна Квітко
новини
«Цих тварюк треба наказувати», — Сєнкевич висловився на прохання депутата Янтаря прибрати сміттєзвалище у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Кожен водій ризикує потрапити у халепу: у Єланецькій громаді частково обсипався міст

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Іран

План «швидких ударів» та нафта по $126: США готують жорстку відповідь Ірану
Санкційна яхта російського олігарха Nord пройшла через заблоковану Ормузьку протоку
Європу попередили про можливий дефіцит авіапалива та скасування рейсів

Герсак заявив, що його арештом відвертають увагу від «плівок Міндіча»

Бюджет, скандали та підозри чиновникам: коментар мера Миколаєва Сєнкевича

11 годин тому

Миколаївщина генерує у 10 разів більше електроенергії, ніж споживає — Кім

Головне сьогодні