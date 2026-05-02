MSC запускає контейнеровози новим маршрутом, який обходить Ормуз

Контейнерний перевізник MSC запускає судна новим маршрутом, який обходить Ормуз

Найбільший у світі контейнерний перевізник Mediterranean Shipping Co. (MSC) запускає новий маршрут між Європою та портами Близького Сходу, який дозволяє обійти протоку Ормуз.

Як повідомляє Bloomberg, компанія використає комбіновану логістику: морські перевезення до Саудівської Аравії, далі — доставку вантажівками через територію країни та подальше сполучення меншими суднами в Перській затоці.

Перший рейс запланований на 10 травня з Антверпена. Маршрут передбачає зупинки в Німеччині, Італії та Іспанії, після чого судно пройде через Суецький канал до Червоного моря.

Далі контейнери доставлятимуть до двох портів на західному узбережжі Саудівської Аравії — Джидди та порту Короля Абдалли. Звідти вантажі перевозитимуть автомобільним транспортом до східної частини країни, де їх знову прийматимуть морські судна для подальшого транспортування до Абу-Дабі та Джебель-Алі в ОАЕ.

Таким чином маршрут MSC фактично оминає Ормузьку протоку, яка залишається обмеженою для судноплавства після напруження в регіоні.

За даними Bloomberg, перебої з рухом через Ормуз змушують великі судноплавні компанії шукати альтернативні логістичні рішення, зокрема із залученням наземного транспорту.