MSC запускає контейнеровози новим маршрутом, який обходить Ормуз
- Новини світу
-
•
-
- Аліна Квітко
-
•
-
22:43, 02 травня, 2026
-
Найбільший у світі контейнерний перевізник Mediterranean Shipping Co. (MSC) запускає новий маршрут між Європою та портами Близького Сходу, який дозволяє обійти протоку Ормуз.
Як повідомляє Bloomberg, компанія використає комбіновану логістику: морські перевезення до Саудівської Аравії, далі — доставку вантажівками через територію країни та подальше сполучення меншими суднами в Перській затоці.
Перший рейс запланований на 10 травня з Антверпена. Маршрут передбачає зупинки в Німеччині, Італії та Іспанії, після чого судно пройде через Суецький канал до Червоного моря.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Далі контейнери доставлятимуть до двох портів на західному узбережжі Саудівської Аравії — Джидди та порту Короля Абдалли. Звідти вантажі перевозитимуть автомобільним транспортом до східної частини країни, де їх знову прийматимуть морські судна для подальшого транспортування до Абу-Дабі та Джебель-Алі в ОАЕ.
Таким чином маршрут MSC фактично оминає Ормузьку протоку, яка залишається обмеженою для судноплавства після напруження в регіоні.
За даними Bloomberg, перебої з рухом через Ормуз змушують великі судноплавні компанії шукати альтернативні логістичні рішення, зокрема із залученням наземного транспорту.
Нагадуємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати почали блокування Ормузької протоки до моменту досягнення угоди з Іраном щодо «повної свободи проходу для всіх суден».
Останні новини про: Іран
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.