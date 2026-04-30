 США готують удари по Ірану через глухий кут у переговорах

План «швидких ударів» та нафта по $126: США готують жорстку відповідь Ірану

Ціна на нафту підскочила, ілюстративне фото istockphoto

Центральне командування США підготувало план «короткої та потужної» серії ударів по Ірану, щоб змусити вийти з переговорного тупика.

Як повідомляє Axios, військові пропонують атакувати інфраструктурні об’єкти, аби режим став гнучкішим і повернувся до обговорень.

Поки що ці плани залишаються лише ідеями. Президент Дональд Трамп зазначив у виданні Axios, що вважає морську блокаду ефективнішим методом, ніж авіаудари, і станом на вечір 28 квітня жодних наказів про атаку не давав.

Проте самі лише новини про ймовірні удари вже підірвали ринок палива. Ціна на нафту марки Brent підскочила майже на 7%, переваливши $126 за барель — це рекорд з початку великої війни в Україні. Нафта марки WTI теж подорожчала до $110,5, хоча згодом ціни трохи відкотилися назад.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає можливість виходу країни з НАТО після того, як союзники не підтримали його у війні проти Ірану.

Реклама
