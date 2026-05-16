Трамп заявив, що нову бальну залу відкриють у вересні 2028 року

Візуалізація майбутньої бальної зали Білого дому. Фото: White House

Президент США Дональд Трамп заявив, що будівництво нової бальної зали у США відбувається швидше, ніж планувалося.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Європейська правда.

За словами Дональда Трампа, після поїздки до Китаю та зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпін він вирішив, що США також повинні мати власну масштабну бальну залу.

«У Китаї є бальна зала, і у США теж повинен бути», — написав Дональд Трамп.

Він додав, що будівництво вже «випереджає графік», а сама споруда стане «найкращим об’єктом такого типу» в країні.

За словами американського президента, відкриття бальної зали планують приблизно на вересень 2028 року.

Нагадаємо, що окружний суддя США відмовився задовольнити клопотання групи захисників культурної спадщини, які просили тимчасово зупинити будівництво бальної зали, ініційоване адміністрацією президента Дональд Трамп.

Фонд звернувся до суду 13 грудня 2025 року з вимогою зупинити будівництво нової бальної зали біля Білого дому. Початково вартість проєкту оцінювали у 200 мільйонів доларів, однак згодом вона зросла до 400 мільйонів доларів. Також змінилися й масштаби будівництва: якщо спершу йшлося про те, що нова споруда «не заважатиме нинішній будівлі», то пізніше було ухвалено рішення про знесення східного крила.