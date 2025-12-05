  • пʼятниця

    5 грудня, 2025

  • 4.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 грудня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 4.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через суперечки щодо проєкту бальної зали Трамп залучив нового архітектора

Трамп розпочав будівництво бальної зали у Білому домі. Фото: Генри РозенбергТрамп розпочав будівництво бальної зали у Білому домі. Фото: Генри Розенберг

Президент США Дональд Трамп долучив до роботи над проєктом нової бальної зали Білого дому ще одного архітектора.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, до команди приєдналося архітектурне бюро Shalom Baranes Associates із Вашингтона. У Білому домі пояснили, що проєкт переходить на новий етап і потребує ширшої експертизи.

Речник адміністрації Девіс Інгл зазначив, що Шалом Баранес багато років впливає на вигляд американської столиці та його досвід стане цінним для завершення проєкту бальної зали. Він також припустив, що майбутнє приміщення може стати «найпомітнішим доповненням до Білого дому від часу появи Овального кабінету».

При цьому чинний архітектор Джеймс МакКрері й надалі працюватиме над проєктом як консультант. Офіційно причини залучення нового фахівця не називають, але, за даними джерел CBS, МакКрері та Дональд Трамп мали розбіжності щодо розмірів майбутньої зали та її відповідності архітектурі основної будівлі.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомив, що на місці частини східного крила Білого дому розпочали роботи зі зведення великої бальної зали. Після завершення проєкту воно, за словами президента, «стане ще красивішим, ніж будь-коли».

Останні новини про: США

Україна та США готують нову зустріч переговорних команд щодо мирного плану, — МЗС
США готові визнати контроль Росії над окупованими територіями, аби скоріше завершити війну, — медіа
У Кремлі заявили, що під час зустрічі з Віткоффом окрім мирного плану отримали ще чотири документи
Реклама

Читайте також:

новини

Мешканці ЖК «Рів’єра», де вже третій рік немає опалення, просять не відключати їм електроенергію

Анна Гакман
новини

Сєнкевич анонсував експеримент з кейтерингом в школах Миколаєва: «Важливо отримати відгуки від батьків»

Катерина Середа
новини

До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу: цього має вистачити на три місяці

Анна Гакман
новини

У Миколаєві пояснили, як проходять обстеження пошкодженого житла та чому різняться суми компенсацій

Аліна Квітко
новини

Понад 220 тонн токсичних хімікатів досі зберігаються у громадах Миколаївщини

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: США

У Кремлі заявили, що під час зустрічі з Віткоффом окрім мирного плану отримали ще чотири документи
США готові визнати контроль Росії над окупованими територіями, аби скоріше завершити війну, — медіа
Україна та США готують нову зустріч переговорних команд щодо мирного плану, — МЗС

Сєнкевич анонсував експеримент з кейтерингом в школах Миколаєва: «Важливо отримати відгуки від батьків»

Мешканці «Рів’єри», де вже 3 рік немає опалення, просять не відключати їм світло

19 годин тому

До лікарень Миколаївщини доставили тисячу доз вакцини проти сказу: цього має вистачити на три місяці

Анна Гакман

Головне сьогодні