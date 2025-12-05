Через суперечки щодо проєкту бальної зали Трамп залучив нового архітектора

Трамп розпочав будівництво бальної зали у Білому домі. Фото: Генри Розенберг

Президент США Дональд Трамп долучив до роботи над проєктом нової бальної зали Білого дому ще одного архітектора.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, до команди приєдналося архітектурне бюро Shalom Baranes Associates із Вашингтона. У Білому домі пояснили, що проєкт переходить на новий етап і потребує ширшої експертизи.

Речник адміністрації Девіс Інгл зазначив, що Шалом Баранес багато років впливає на вигляд американської столиці та його досвід стане цінним для завершення проєкту бальної зали. Він також припустив, що майбутнє приміщення може стати «найпомітнішим доповненням до Білого дому від часу появи Овального кабінету».

При цьому чинний архітектор Джеймс МакКрері й надалі працюватиме над проєктом як консультант. Офіційно причини залучення нового фахівця не називають, але, за даними джерел CBS, МакКрері та Дональд Трамп мали розбіжності щодо розмірів майбутньої зали та її відповідності архітектурі основної будівлі.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомив, що на місці частини східного крила Білого дому розпочали роботи зі зведення великої бальної зали. Після завершення проєкту воно, за словами президента, «стане ще красивішим, ніж будь-коли».