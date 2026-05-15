 58 Героїв з Миколаївщини повернулися з російського полону

З російського полону повернулися 58 військових з Миколаївської області

  • 20:18, 15 травня, 2026

Поверення українських військових з полону 15 травня 2026 року. Фото: Офіс Президента.

Сьогодні, 15 травня, додому з російського полону повернулися ще 58 військових із Миколаївської області.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, повернення українських захисників стало результатом спільної роботи.

— Дякую всім, хто був дотичний до цього. Це надзвичайно важливий і сильний результат. Продовжуємо працювати й далі в цьому напрямку, це наш пріоритет, — зазначив він.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону 205 захисників у межах першого етапу великого обміну за формулою «1000 на 1000».

