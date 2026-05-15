З російського полону повернулися 58 військових з Миколаївської області
20:18, 15 травня, 2026
- Світлана ІванченкоКореспондентка
Сьогодні, 15 травня, додому з російського полону повернулися ще 58 військових із Миколаївської області.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, повернення українських захисників стало результатом спільної роботи.
— Дякую всім, хто був дотичний до цього. Це надзвичайно важливий і сильний результат. Продовжуємо працювати й далі в цьому напрямку, це наш пріоритет, — зазначив він.
Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону 205 захисників у межах першого етапу великого обміну за формулою «1000 на 1000».
