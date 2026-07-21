У шести дитсадках на Миколаївщині відкрили інклюзивні кімнати за підтримки Німеччини та ЮНІСЕФ

Інклюзивні кімнати в дитсадках Миколаївщини. Фото Посольство Німеччини в Києві

У шести дитячих садках Миколаївської області облаштували інклюзивні ресурсні кімнати за підтримки Дитячого фонду ООН (UNICEF Ukraine) та Уряду Німеччини. Відвідувати індивідуальні й групові заняття з логопедом, дефектологом і психологом зможуть понад 1620 дітей.

Про це повідомило Посольство Німеччини в Києві на своїй сторінці у Facebook.

Простори обладнали сухими басейнами з кульками, гойдалками, гамаками, м’якими модулями, пісочними столами, інтерактивними панелями, LEGO-столами та бізібордами.

Інклюзивні кімнати в дитсадках Миколаївщини. Фото Посольство Німеччини в Києві Інклюзивні кімнати в дитсадках Миколаївщини. Фото Посольство Німеччини в Києві

Їх використовуватимуть під час занять і для відпочинку дітей, зокрема з особливими освітніми потребами.

Проєкт реалізували в межах співпраці ЮНІСЕФ та Управління освіти Миколаївської міської ради.

ЮНІСЕФ спільно з Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» також провели навчання для понад 200 вихователів щодо використання нового обладнання.

Інклюзивні кімнати в дитсадках Миколаївщини. Фото Посольство Німеччини в Києві

Нагадаємо, що раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про наміри збудувати новий дитячий садок у мікрорайоні Північний за кошти Данії. Відповідне питання обговорювали під час засідання планово-бюджетної комісії міської ради.