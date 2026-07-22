 На Херсонщині виділили понад ₴17 млн компенсації за знищене війною житло

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Головна Новини Суспільство 11:54, 22 липня, 2026

На Херсонщині виділили понад ₴17 млн компенсації за знищене війною житло

Компенсація за знищене житло на Херсонщині. Ілюстративне фото МикВістіКомпенсація за знищене житло на Херсонщині. Ілюстративне фото МикВісті

Десять жителів Херсонщини отримають компенсації на придбання житла, знищеного внаслідок російської агресії.

Про це повідомляє Херсонська Міська рада.

Загальна сума виплат за погодженими заявками становить 17,4 мільйона гривень. Окрім цього, комісія відновила розгляд двох звернень та за заявами власників припинила розгляд ще двох — у зв'язку зі зміною обраного виду компенсації.

Також фахівці запланували дистанційне обстеження 25 об'єктів із значними пошкодженнями, які, за попередніми оцінками, не підлягають відновленню.

У міській раді нагадали, що обстеження майна та розгляд заяв є безоплатними, тому закликали жителів не звертатися до послуг посередників.

Нагадаємо, що жителі Миколаївщини подали понад 11,5 тисячі заяв на компенсацію за житло, пошкоджене або зруйноване через російські обстріли.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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