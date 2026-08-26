ТатоХаб Миколаїв: відкриті для ветеранів

У Миколаєві простір ТатоХаб відкритий не тільки для майбутніх та теперішніх татів, а й для ветеранів.

Про запит ветеранської спільноти та можливості, які надаються в рамках проєкту, у матеріалі.

— У цивільному житті ветерани заново навчаються жити. У них все по-новому: стосунки в родині, відновлення контакту з дітьми, працевлаштування. Навіть сприйняття себе змінюється. У ТатоХабі ми створюємо дружній простір для соціалізації ветеранів. Йдемо за запитом: побути «тут і зараз», поговорити в колі товаришів, зробити щось руками і тим самим, відволіктися від нав’язливих думок, - розповідає психологиня ТатоХаб Люба Іващенко.

За словами психологині, кожна група, яку супроводжують у ТатоХабі, не схожа одна на іншу.

— Спочатку всі почуваються ніяково, питань до психолога не мають, малювати не вміють. А потім в колі довіри пропонують самі, якою буде наступна зустріч: глино ліплення, арт-терапія, різьблення, складання колажів, настільні ігри чи, навіть, кулінарні майстер-класи. Ми відгукуємося на кожну пропозицію, - розказала вона.

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Простір на постійній основі співпрацює з комунальними закладами міста, які надають реабілітаційні та відновлюючі послуги ветеранам.

— Якщо ветерани не можуть приїхати до нас – ми збираємо групи у закладах, де вони проходять лікування чи реабілітацію. Вже склалася тісна співпраця з обласним госпіталем ветеранів війни та обласним центром ментального здоров’я. Маємо амбітні плани зустрічатися з ветеранами і в районах Миколаївської області, - зазначає координаторка проєкту Олена Ботвінцева.



— Кожен ветеран може до нас звернутися в будь-якій соцмережі (маємо інстаграм, фейсбук, телеграм). Ми оперативно відповідаємо та готові надавати психологічні послуги як групові, так і індивідуальні. До речі, якщо ветеран не може прийти на консультацію, практикуємо консультування онлайн, - розповідає комунікаційниця ТатоХабу Юлія Вознюк.

Стежити за новинами та анонсами заходів ТатоХаб Миколаїв можна на сторінках проєкту в соціальних мережах:

Facebook:

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Instagram:

instagram.com/tatohubmyk

Telegram:

https://t.me/+E3QX0zllWGBhZTli

З питань участі у заходах або співпраці з ТатоХаб Миколаїв можна звертатися за телефоном +380 93 433 16 51 або електронною поштою [email protected].

Проєкт «ТатоХаб Миколаїв» реалізується ГО «Успішна жінка» у рамках проєкту «Шляхи відновлення: Побудова стійкості громад на основі егалітарних підходів» за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, у партнерстві з Офісом Віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за фінансової підтримки Швеції.





