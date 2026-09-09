 11 евакуйованих з Миколаєва дітей адаптувалися в будинку дитини на Рівненщині

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Головна Новини Суспільство 18:23, 09 вересня, 2026

11 евакуйованих з Миколаєва дітей адаптувалися в будинку дитини на Рівненщині

Одиннадцять дітей віком до двох років, яких евакуювали з Миколаєва до Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги на Рівненщині, успішно адаптувалися до нових умов і почуваються добре.

Про це пише «Суспільне Рівне».

Зараз вони перебувають під цілодобовим наглядом фахівців закладу. За словами медсестри Ірини Семенчук, малюкам знадобилося близько двох тижнів, щоб звикнути до нового розпорядку дня та персоналу.

Переведення відбулося на прохання Миколаївської обласної військової адміністрації через неможливість надати відповідну допомогу на базі місцевих закладів.

Евакуація дітей з Миколаєва на Рівненщину. Фото СуспільнеЕвакуація дітей з Миколаєва на Рівненщину. Фото Суспільне
Евакуація дітей з Миколаєва на Рівненщину. Фото СуспільнеЕвакуація дітей з Миколаєва на Рівненщину. Фото Суспільне

Як зазначив директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Вівсянник, відповідну послугу оплачує Національна служба здоров'я, а заклад на Рівненщині має вільні місця для таких пацієнтів.

За інформацією генеральної директорки центру Оксани Дзюбук, двоє з евакуйованих дітей уже мають відповідний юридичний статус, а щодо решти в судах тривають розгляди справ про позбавлення батьківських прав.

Вони можуть залишатися в закладі до року за програмою медичних гарантій, проте надалі їх планується влаштувати до сімейних форм виховання. Загалом у цьому центрі наразі перебувають 23 дитини, позбавлені батьківського піклування.

Нагадаємо, що Верховна Рада 10 лютого в цілому ухвалила законопроєкт №12353, який дозволяє поліції евакуювати дітей із територій активних бойових дій без згоди їхніх батьків або законних представників і передавати їх органам опіки та піклування.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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