Украинская теннисистка Марта Костюк сенсационно победила бывшую первую ракетку планеты Гарбинье Мугурусу в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции — Ролан Гаррос.
Об этом пишет Новое время.
В первой партии 81-й номер мирового рейтинга отдала представительнице Испании, с которой не играла ранее, лишь один гейм.
Во втором сете 13-я ракетка планеты смогла выиграть у Костюк уже четыре очка, но все равно проиграла — 6:1, 6:4.
Во втором круге Ролан Гаррос украинская теннисистка сыграет победительницы матча Чжэн Сайсай (Китай) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).
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Украинская теннисистка Марта Костюк сенсационно победила бывшую первую ракетку планеты Гарбинье Мугурусу в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции — Ролан Гаррос.
Об этом пишет Новое время.
В первой партии 81-й номер мирового рейтинга отдала представительнице Испании, с которой не играла ранее, лишь один гейм.
Во втором сете 13-я ракетка планеты смогла выиграть у Костюк уже четыре очка, но все равно проиграла — 6:1, 6:4.
Во втором круге Ролан Гаррос украинская теннисистка сыграет победительницы матча Чжэн Сайсай (Китай) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).