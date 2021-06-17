Футбольный клуб «Шахтер» отчитался о создании команды, состоящей целиком из игроков женского пола.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Решение о создании команды приняли согласно плану Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

В марте прошлого года УАФ утвердил стратегический план развития женского футбола на 2020-2024 годы, который обязал в 2020-м клубы Украинской премьер-лиги и Профессиональной футбольной лиги зарегистрировать не менее 20 футболисток до 16 лет, а в следующем сезоне - уже не менее 30.

Для соблюдения договоренностей в ФК «Шахтер» отрапортовали, что уже начали работу по формированию игрового состава и планирования тренировочного процесса женской команды.

Напомним, бывшего игрока ФК «Шахтер» и сборной Украины Вячеслава Шевчука с признаками алкогольного опьянения задержали в Киеве патрульные полицейские.