В понедельник, 21 июня, сборная Украина проиграла сборной Австрии с результатом в 0:1, матч проходил в столице Румынии — Бухаресте.

Об этом стало известно из итогов игры.

Сборной Австрии осталось сыграть со сборной Италии. При этом сборная Украины имеет шансы на выход из группового этапа при определенных условиях. Для этого требуется, чтобы две из пяти команд, занявших третьи места в других группах, либо набрали меньше трех баллов, либо имели худшую разницу мячей.

Изначально букмекеры считали Украину фаворитом предстоящего матче. оэффициент на ее победу был равен 3.40.

Напомним, предыдущий матч с Северной Македонией Украина выиграла с незначительным перевесом в 2:1.