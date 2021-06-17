Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1.

Об этом пишет Украинская правда.

Поединок прошел в Бухаресте в четверг 17 июня.

В отличие от стартового поединка, который проходил в Амстердаме, на этот раз украинская сборная имела ощутимый бонус — болельщиков. В соседнюю Румынию значительно проще добраться, поэтому преимущество украинцев ощущалось с первых минут.

На старте матча сборная Украины сразу захватила контроль над мячом, что вскоре привело к нескольким опасным моментам у ворот македонцев. Наиболее острым в это время показался плотный удар Руслана Малиновского низом, который парировал вратарь соперника и выход на ворота Романа Яремчука, когда вместо удара решил отдать пас.

Впоследствии игра немного успокоилась, однако преимущество украинцев было ощутимым. Не хватало только перевести ее в результат.

И он пришел. На 29-й минуте после подачи с углового Александр Караваев классно продолжил пяткой на дальнюю штангу, где Андрей Ярмоленко легко перевел мяч в ворота.

Ровно через 5 минут тот же Ярмоленко классно отдал на ход Яремчуку, который избежав офсайда убежал на свидание с голкипером, и легко забил — 2: 0.

Казалось, что во втором тайме Украина не должна иметь особых проблем, но Северная Македония явно не приехала на чемпионат статистами, поэтому уже в начале второй половины пошла в атаку. Наконец пошли удары по воротам украинцев, а наша сборная в свою очередь немного «села» и пыталась ловить соперника на контратаках.

Впрочем, даже при такой игре моментов у сборной Украины хватало. То Малиновский со штрафного пробьет, то Яремчук где-то чуть не успеет.

Поэтому как гром среди ясного неба пришло пенальти — Бущан классно отразил в перекладину удар Трайковски, но при борьбе за отбор Караваев задел Горана Пандева.

Бущан пенальти от Алиоски отбил, но сам македонец расстрелял нашего голкипера на добивании.

После гола в наши ворота показалось, что украинцы немного поплыли, но нокдаун длился недолго.

Уже через десять минут Малиновский вкусно пробивал издали, а через несколько минут Виктор Цыганков, который вышел на замену, имел стопроцентный момент после передачи Руслана, но не смог приложиться и пробил мимо.

Снимать все вопросы должен все тот же Малиновский, заработавший пенальти — после его удара со штрафного защитник македонцев сыграл рукой.

Сам Руслан принялся реализовывать «точку», но голкипер македонцев Димитревски эту дуэль выиграл.

В последние минуты напряжение в матче зашкаливало, но до какой-то игровой конкретики практически не доходило, что позволило Украине одержать первую победу на чемпионатах Европы со времен домашнего Евро-2012.

Таким образом после двух матчей подопечные Шевченко набирают 3 очка, но имеют нулевую разницу мячей. Вечером в четверг состоится другой матч этой группы Нидерланды — Австрия.

Украина — Северная Македония — 2:1

Ярмоленко (29), Яремчук (34) — Алиоски (57)

На 57-й минуте Алиоски (Северная Македония) не реализовал пенальти (вратарь)

На 84-й минуте Малиновский (Украина) не реализовал пенальти (вратарь)

Шапаренко (43) — Велкоски (59), Аврамовски (83)

Украина: Бущан, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Степаненко, Зинченко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Малиновский (Соболь, 90+2), Яремчук (Беседин, 70), Ярмоленко (Цыганков, 69).

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Велкоски (Тричковски, 85), С.Ристовски, Алиоски, Спировски (Чурлинов, 46), Адеми (Ристевски, 85), Николов (Трайковски, 46), Барди (Аврамовски, 77), Эльмас, Пандев.

Арбитр: Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина)

Напомним, 14 ибня сборная Украины стартовала на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в первом туре уступили Нидерландам.