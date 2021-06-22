Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Сергей Куницын прокомментировал поражение национальной сборной в решающем матче за выход в 1/8 финала Евро-2020 от команды Австрии.

Мнением о неудачном выступлении «сине-желтых» спортивный функционер поделился в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

— 40 миллионов переживает. Пацаны воюют на Донбассе. Так безответственно нельзя относиться. Нельзя. 40 миллионов людей переживали. Пацаны в окопах переживали. Стыдно. Я — футбольный человек, мне стыдно. Не чувствовалось, что команда чувствует, что десятки миллионов украинцев переживают и десятки тысяч пацанов на войне. Их надо на Донбасс повезти. Может, тогда патриотизма прибавится, — сказал Сергей Куницын.

В понедельник, 21 июня, сборная Украины со счетом 0:1 проиграла Австрии в последнем турe группового раунда чемпионата Европы-2020 по футболу и теперь ожидает исхода матчей в других группах, чтобы понять свою дальнейшую судьбу на турнирe.