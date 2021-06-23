Сборная Украины по футболу может выйти в плей-офф Евро-2020 при определенных результатах в последних турах в группе E или в группе F.

Об этом пишет Укринформ.

Сегодня, 23 июня, в 19:00 финиширует групповой этап Евро-2020 в группе E. Чтобы Украина попала в плей-офф, надо один из этих вариантов:

• победа Словакии над Испанией с любым счетом и непроигрыш Швеции Польши;

• победа Испании над Словакией со счетами 1:0, 2:1, 3:2 (и любая с разницей в два мяча и более) и непроигрыш Швеции.

Также 23 июня в 22:00 финиширует групповой этап Евро-2020 в группе F. Чтобы Украина попала в плей-офф, надо один из этих вариантов:

• победа Франции над Португалией с разницей в 3 гола и больше и непроигрыш Германии Венгрии;

• победа Венгрии над Германией с разницей в 2 гола и больше и любая победа Франции.

Если сработает хотя бы один из этих вариантов, то сборная Украины выходит в плей-офф, потому что опередит в рейтинге третьих команд в группах сразу две сборные - Финляндию и кого-то из группы E или группы F.

Ранее сборная Украина уступила Австрии со счетом 0-1.