Сборная Николаевской области по боксу завоевала две «золотые» медали, одну «серебряную» и одну «бронзовую» на международном турнире в городе Загреб (Хорватия).

Всего в турнире принимало участие 12 стран мира, сообщается на странице Федерации бокса Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что первое место в турнире заняли николаевцы Алексей Сорокопуд (в весе 54 килограмма) и Анатолий Ем (в весе 54 килограмма) , который также признан лучшим боксерам турнира. Оба николаевских спортсмена тренируются под руководством Леонида Малькова.

Третье место, завоевав «серебро», занял воспитанник Геннадия Колесника – Максим Балог (в весе 66 килограмм). «Бронзовую» медаль, расположившись на третьей позиции, завоевал воспитанник Владимира Букалова – Кирилл Баженов ( в весе 57 килограмм).

— Выступили достойно! Ребята спасибо Вам за хорошее выступление на турнире!, – сказано в сообщении.

Напомним, что воспитанник Николаевской детско-юношеской спортивной школы №2 Павел Лукьянов занял третье место на Чемпионате мира по кикбоксингу WAKO, который проходил в итальянском городе Лидо-ди-Езоло с 15 по 24 октября.