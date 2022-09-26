Воспитанник Николаевской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ростислав Романюк занял первое место по итогам соревнований по возрастной категории U13 на международном турнире «Sieben-Türme-Turnier» в городе Любек (Германия).
Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.
Отметим, что в финале Ростислав победил Джин Кима из США по счету 10:3. В число призеров также вошли представители Германии
Воспитанник Николаевской спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Ростислав Романюк занял первое место по итогам соревнований по возрастной категории U13 на международном турнире «Sieben-Türme-Turnier» в городе Любек (Германия).
Об этом сообщает Национальная федерация фехтования Украины.
Отметим, что в финале Ростислав победил Джин Кима из США по счету 10:3. В число призеров также вошли представители Германии