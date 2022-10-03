Украинка Ольга Харлан завоевала серебряную награду на турнире FIE «Flemish Open» в бельгийском Генте.

Это был первый ее старт в сезоне, сообщает Федерация фехтования Украины.

В соревновании приняли участие 45 спортсменок из 13 стран, среди которых и четыре представительницы Украины.

Харлан на групповой стадии одержала шесть побед в шести боях, в которых она пропустила всего три удара от соперниц. В плей-офф украинка победила итальянку Амелию Джованелли (15:3), британку Джессику Корби (15:5), француженку Фостин Клапье (15:13) и немку Лену Штемпер (15:6).

В финале украинка уступила 20-летней Бенедетти Фузетти из Италии – бронзовой медалистке сентябрьского Сателлита в Софии и чемпионата мира среди кадетов-2019 (12:15).

Напомним, олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала об участии в проекте «Танцы со звездами», досуге на олимпиаде, а также о том, как она переносит войну в Украине.