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По информации испанского издания Marca, ворота мадридцев в этой встрече будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин, передает Укринформ.
Ключевой в этой ситуации стала рекомендация врачей «сливочных», которые настояли на том, что форсировать возвращение Куртуа к игре ни в коем случае нельзя.
Андрей Лунин сыграл в четырех последних матчах «Реала» из-за травмы Куртуа против «Осасуны» (1:1) и «Хетафе» (1:0) в чемпионате Испании и дважды против «Шахтера» (2:1, 1:1) у Лиге чемпионов.
По информации испанского издания Marca, ворота мадридцев в этой встрече будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин, передает Укринформ.
Ключевой в этой ситуации стала рекомендация врачей «сливочных», которые настояли на том, что форсировать возвращение Куртуа к игре ни в коем случае нельзя.
Андрей Лунин сыграл в четырех последних матчах «Реала» из-за травмы Куртуа против «Осасуны» (1:1) и «Хетафе» (1:0) в чемпионате Испании и дважды против «Шахтера» (2:1, 1:1) у Лиге чемпионов.