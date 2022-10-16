Основной вратарь мадридского «Реала» бельгиец Тибо Куртуа не успевает восстановиться после травмы до матча футбольного чемпионата Испании с «Барселоной», который состоится в ближайшее воскресенье.

По информации испанского издания Marca, ворота мадридцев в этой встрече будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин, передает Укринформ.

Ключевой в этой ситуации стала рекомендация врачей «сливочных», которые настояли на том, что форсировать возвращение Куртуа к игре ни в коем случае нельзя.

Андрей Лунин сыграл в четырех последних матчах «Реала» из-за травмы Куртуа против «Осасуны» (1:1) и «Хетафе» (1:0) в чемпионате Испании и дважды против «Шахтера» (2:1, 1:1) у Лиге чемпионов.