Донецкий «Шахтер» назвал сумму, которую удалось собрать в рамках благотворительной акции, посвященной национальному дерби из «Динамо» в УПЛ.

Как сообщила пресс-служба клуба, «горняки» собрали 600 935 гривен. Также к инициативе присоединился официальный транслятор УПЛ Setanta Sports, передавший деньги за подписки, оформленные 14-16 октября.

«Шахтер» продавал виртуальные билеты на матч с «Динамо». Вся сумма будет направлена на ремонт стадиона «Чемпион» в Ирпене, который был разрушен в результате российских обстрелов.

Напомним, 28 июня во время очередного ракетного обстрела Николаева одна из ракет прилетела на Центральный городской стадион. Тогда никто не пострадал.