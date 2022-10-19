|Швидкість вітру:
|3.9 м/с
|Схід сонця:
|07:15
|Захід сонця:
|17:59
|Температура завтра:
|+9 C°
|Швидкість вітру:
|3.8 м/с
|Схід сонця:
|07:26
|Захід сонця
|17:59
|Температура завтра:
|+6 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.95 грн
|40.45 грн
|EUR
|38.15 грн
|39.15 грн
Донецкий «Шахтер» назвал сумму, которую удалось собрать в рамках благотворительной акции, посвященной национальному дерби из «Динамо» в УПЛ.
Как сообщила пресс-служба клуба, «горняки» собрали 600 935 гривен. Также к инициативе присоединился официальный транслятор УПЛ Setanta Sports, передавший деньги за подписки, оформленные 14-16 октября.
«Шахтер» продавал виртуальные билеты на матч с «Динамо». Вся сумма будет направлена на ремонт стадиона «Чемпион» в Ирпене, который был разрушен в результате российских обстрелов.
Напомним, 28 июня во время очередного ракетного обстрела Николаева одна из ракет прилетела на Центральный городской стадион. Тогда никто не пострадал.
Донецкий «Шахтер» назвал сумму, которую удалось собрать в рамках благотворительной акции, посвященной национальному дерби из «Динамо» в УПЛ.
Как сообщила пресс-служба клуба, «горняки» собрали 600 935 гривен. Также к инициативе присоединился официальный транслятор УПЛ Setanta Sports, передавший деньги за подписки, оформленные 14-16 октября.
«Шахтер» продавал виртуальные билеты на матч с «Динамо». Вся сумма будет направлена на ремонт стадиона «Чемпион» в Ирпене, который был разрушен в результате российских обстрелов.
Напомним, 28 июня во время очередного ракетного обстрела Николаева одна из ракет прилетела на Центральный городской стадион. Тогда никто не пострадал.