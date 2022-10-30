Бывший чемпион мира в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) победил американского бойца Джемейна Ортиса (16-1-1, 8 КО) - 115:113, 116:112, 117:111.

Бой, продолжавшийся все 12 раундов, стал главным поединком большого боксерского вечера, состоявшегося в Нью-Йорке (США) на арене Мэдисон Сквер Гарден.

После победы над американцем Ломаченко, скорее всего, станет претендентом на бой с еще одним американцем Девином Хейни, абсолютным чемпионом в легком весе.

Напомним, очередное расширение государственной фандрейзинговой платформы United24 произошло 18 октября . Здесь собрали уже более 200 миллионов долларов людей из десятков стран.