Нынешний год стал самым сложным в истории украинской национальной сборной. К сожалению, это связано не с футбольными событиями. Но, несмотря на войну, главная команда страны смогла сыграть во всех официальных турнирах, одним из которых являлась Лига наций 2022/2023. После неудачи в отборе на ЧМ все очень надеялись, что подопечные Петракова сумеют хотя бы вернуться в европейскую элиту, выиграв свою группу в дивизионе B.

Волею жребия Украина оказалась в одной группе со сборными:

Шотландии;

Ирландии;

Армении.

Матч первого тура против шотландцев должен был состояться в начале июня, но из-за смещения дат матчей плей-офф отбора на ЧМ его перенесли на осень. Таким образом, стартовой в летнем цикле стала гостевая игра с ирландцами, завершившаяся минимальной победой украинцев (1:0, Цыганков). Затем был домашний разгром Армении 3:0, в котором голами отличились Малиновский, Караваев и Довбик. Завершилась июньская кампания ничьей с Ирландией (1:1, Довбик).

Борьба за выход в элитный дивизион Лиги наций 2022/2023 продолжилась в сентябре. Решающими стали матчи с Шотландией, в которых украинцы не сумели продемонстрировать свои лучшие качества. Сначала было разгромное поражение 0:3 в перенесенной игре. После уверенной гостевой победы над Арменией (5:0, Тымчик, Игнатенко, Зубков, Довбик — 2) все оставалось в руках нашей сборной. В случае победы над шотландцами она становилась первой в группе, но распечатать вратаря соперников так и не удалось (0:0). Это означает, что следующий сезон ЛН Украина снова проведет в дивизионе B.

Подходит ли сборной футбол Петракова?

ЛН стала первым турниром, который сборная полностью провела под руководством Александра Петракова. В целом нельзя сказать, что выступление получилось провальным. Да, команда не выполнила главную задачу — выйти в элитную группу, но футбол был продемонстрирован вполне достойный. Говоря о разгромном поражении от шотландцев, многие справедливо сетуют на плохую игру. Однако мало кто вспоминает, что первый гол хозяева забили только на 70-й минуте с явным нарушением правил. А этот момент стал ключевым в поединке.

Перечислим факторы, с которыми пришлось дополнительно сражаться Петракову:

отсутствие полноценной поддержки родных трибун (домашние матчи пришлось играть в Польше);

недостаток игровой практики в июне у игроков украинских клубов;

недостаточный выбор исполнителей перед решающими матчами (травмы Зинченко и Миколенко, плохая форма Малиновского, Ярмоленко и Яремчука);

судейские ошибки.

Чудеса в футболе не могут происходить на постоянной основе. Следует признать, что тренер сборной имеет очень ограниченный выбор исполнителей международного уровня. Украинские клубы сегодня очень посредственно выступают в Европе, а из легионеров на статус настоящей звезды претендует разве что Зинченко. В таких условиях добиваться топ-результатов малореально.

Автор ua-football: Александр Рыженко - https://twitter.com/Theryzhenko

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