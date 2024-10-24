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Миколаївські фехтувальники вибороли нагороди на Кубку України

Миколаївські фехтувальники на Кубку України. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські фехтувальники на Кубку України. Фото: Миколаївська міська рада

У Києві з 17 по 22 жовтня відбувся Кубок України з фехтування. Збірні команди з Миколаєва вибороли перше та друге місця.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що перше місце посіли Богдан Боговін, Даніїл Скороход, В’ячеслав Дзюба та Євген Олейников. У фіналі вони перемогли столичну команду.

Окрім цього, у жіночих змаганнях команда Миколаївського фахового коледжу фізичної культури «Динамо» виборола друге місце. Вікторія Коротченко, Анастасія Цап, Влада Бабенко поступилися команді з Києва.

Миколаївські фехтувальники на Кубку України. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські фехтувальники на Кубку України. Фото: Миколаївська міська рада

Також у складах команд Центрального Спортивного Клубу Збройних Сил України виступали миколаївські шаблісти. Олександра Бондар у складі столичного колективу завоювала Кубок України, а Юрій Цап здобув срібну нагороду.

Нагадаємо, миколаївський спортсмен Юрій Цап завоював першість Кубка України. Це перша в його кар’єрі особиста перемога на цьому змаганні.

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