Миколаївський шабліст Цап вперше в кар’єрі став володарем Кубка України

Миколаївський спортсмен Юрій Цапстав володарем Кубка України. Фото: Національна федерація фехтування України

Миколаївський спортсмен Юрій Цап завоював першість Кубка України. Це перша в його кар’єрі особиста перемога на цьому змаганні.

Про це повідомили в Національній федерації фехтування України

У понеділок, 21 жовтня, на Кубку України в Києві найсильніших в особистій першості визначали шаблісти. Перемогу святкував 32-річний представник Миколаєва Юрій Цап.

У півфіналі миколаївський спортсмен зустрівся із одеситом Андрієм Ягодкою. Юрій Цап переміг суперника з результатом 15:11.

У фіналі Юрій Цап здобув перемогу над киянином Олексієм Стаценком (15:5). Таким чином він здобув першу в кар’єрі особисту перемогу на Кубку України.

Третю сходинку з одеситом Андрієм Ягодкою розділив і таким чином другий рік поспіль став бронзовим призером Кубка України ще один вихованець миколаївської школи фехтування Богдан Боговін, який у своєму півфіналі поступився Олексію Стаценку (7:15).

Шабля, чоловіки (особисті):

Перше місце Юрій Цап (Миколаїв)

Друге місце Олексій Стаценко (Київ)

Третє місце Андрій Ягодка (Одеса)

Третє місце Богдан Боговін (Миколаїв)

Нагадаємо, що у столиці Болгарії Софії відбувся турнір з фехтування на шаблях серії Satellite Міжнародної федерації фехтування (FIE). Перемогу виборов миколаївський спортсмен Юрій Цап.

Також нагадаємо, що на турнірі з фехтування на шаблях серії Satellite FIE в Софії (Болгарія) також були розіграні нагороди в особистих змаганнях серед жінок.