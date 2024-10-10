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Миколаївський шабліст став чемпіоном турніру в Болгарії

Миколаївський шабліст Юрій Цап. Фото: Федерація фехтування УкраїниМиколаївський шабліст Юрій Цап. Фото: Федерація фехтування України

У столиці Болгарії Софії на минулому тижні відбувся турнір з фехтування на шаблях серії Satellite Міжнародної федерації фехтування (FIE). Перемогу виборов миколаївський спортсмен Юрій Цап.

Як повідомляє Федерація фехтування України, подія зібрала майже 100 учасників з 18 країн.

Миколаївець в 1/32 фіналу здолав угорця Віга Ботонда (15:8), в 1/16 фіналу — чинного віцечемпіона Європи Матея Чіду з Румунії (15:10), в 1/8 фіналу – бронзового призера останньої континентальної першості Мухаммеда Календера з Туреччини (15:13), в чвертьфіналі змусив скласти зброю італійця Франческо Бонсато (15:9), а в півфіналі взяв гору над переможцем першого сателіту в Ірані турком Яманом Фурканом (15:10).

У фіналі Юрій Цап здолав вже третього за день представника Туреччини Енеса Календерема (15:11).

Чемпіона підготували особисті тренери Юрій Марченко, Артем Скороход та старший тренер команди Дмитро Пундик. 

Нагадаємо, на турнірі з фехтування на шаблях серії Satellite FIE в Софії (Болгарія) також були розіграні нагороди в особистих змаганнях серед жінок.

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