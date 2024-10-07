  • понеділок

    7 жовтня, 2024

  • 16.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 7 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 16.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївська фехтувальниця Бондар у топ-8 турніру серії Satellite FIE

Олександра Бондар, фото: NFFUОлександра Бондар, фото: NFFU

У неділю, 6 жовтня на турнірі з фехтування на шаблях серії Satellite FIE в Софії (Болгарія) були розіграні нагороди в особистих змаганнях серед жінок.

У вісімці найсильніших завершила перший для української жіночої шаблі міжнародний старт в новому сезоні Олександра Бондар, повідомили у Національній федерації фехтування України.

Зазначається, що 21-річна представниця Миколаєва вийшла з групи з п’ятьма перемогами в шести боях, що дозволило їй стартувати в олімпійці одразу з 1/16. 

Олександра Бондар — учениця Артема Скорохода та Юрія Марченка здолала двох представниць Румунії: Розмері Бенчу (15:6) та Стефанію Бончогу (15:10), поступившись у поєдинку за вхід в четвірку чинній чемпіонці Європи серед юніорів Еммі Нейковій з Болгарії (9:15).

Нагадаємо, миколаївська рапіристка Аліна Полозюк отримала від міського голови Олександра Сєнкевича грошову нагороду за здобуття бронзової медалі на Кубку світу з фехтування. З міського бюджету було виділено сертифікати у 20 тисяч гривень як Аліні Полозюк, так і її тренерці Ларисі Павленко.

Останні новини про: Спорт

Нацгвардієць з Миколаєва здобув золото на Кубку півдня України з паверліфтингу
Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України
Миколаївський тхеквондист став бронзовим призером Чемпіонату Світу серед юніорів

Читайте також:

новини

«Ми не знаємо — живий він чи ні, ми просто чекаємо». У Миколаєві пройшла чергова акція на підтримку військовополонених

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Паралельні світи у графіці»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

Даріна Мельничук
новини

Підрядник перейшов до реставрації історичного фасаду гімназії №2 у Миколаєві: наразі виконано майже 40% робіт

Юлія Бойченко
новини

У Корабельний район Миколаєва запустили автономні тролейбуси: мер особисто перевірив новий транспорт

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві планують встановити ще одну зупинку громадського транспорту на ПГУ за ₴371 тис.

Аліна Квітко

Останні новини про: Спорт

Миколаївський тхеквондист став бронзовим призером Чемпіонату Світу серед юніорів
Миколаївські спортсмени змагалися за медалі від Федерації тенісу України
Нацгвардієць з Миколаєва здобув золото на Кубку півдня України з паверліфтингу

У Южноукраїнську облаштовують першу у місті велодоріжку

Альона Коханчук

У Миколаєві з нагоди Дня вчителя привітали та нагородили освітян

Одеська область у трійці лідерів за кількістю ДТП у 2024 році, Миколаївщина на сьомому місці, — аналітика

У Херсоні затвердили міську програму «Екологія»: у ній є будівництво майданчика для сортування відходів руйнації

«Паралельні світи графіки»: у музеї Миколаєва представили виставку художника Комарницького

КУЛЬТУРА

Даріна Мельничук