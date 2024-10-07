Миколаївська фехтувальниця Бондар у топ-8 турніру серії Satellite FIE

Олександра Бондар, фото: NFFU

У неділю, 6 жовтня на турнірі з фехтування на шаблях серії Satellite FIE в Софії (Болгарія) були розіграні нагороди в особистих змаганнях серед жінок.

У вісімці найсильніших завершила перший для української жіночої шаблі міжнародний старт в новому сезоні Олександра Бондар, повідомили у Національній федерації фехтування України.

Зазначається, що 21-річна представниця Миколаєва вийшла з групи з п’ятьма перемогами в шести боях, що дозволило їй стартувати в олімпійці одразу з 1/16.

Олександра Бондар — учениця Артема Скорохода та Юрія Марченка здолала двох представниць Румунії: Розмері Бенчу (15:6) та Стефанію Бончогу (15:10), поступившись у поєдинку за вхід в четвірку чинній чемпіонці Європи серед юніорів Еммі Нейковій з Болгарії (9:15).

Нагадаємо, миколаївська рапіристка Аліна Полозюк отримала від міського голови Олександра Сєнкевича грошову нагороду за здобуття бронзової медалі на Кубку світу з фехтування. З міського бюджету було виділено сертифікати у 20 тисяч гривень як Аліні Полозюк, так і її тренерці Ларисі Павленко.