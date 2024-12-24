Миколаївська рапіристка Полозік завоювала бронзу на Кубку України

Миколаївська рапіристка Аліна Полозік завоювала бронзу. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк завоювала бронзу на етапы Кубка України.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Етап Кубка України серед рапіристів пам'яті Вадима Андрієвського відбувся 22 грудня у Львові.

Змагання зібрали 80 учасників з різних куточків України. Миколаївська фехтувальниця Аліна Полозюк виборола на турнірі бронзову нагороду.

Тренують спортсменку Лариса Павленко та Маргарита Сопінська.

Нагадаємо, що у листопаді українська команда рапіристок досягла свого найкращого результату на Кубку світу, завоювавши срібло на етапі в Тунісі. Серед спортсменок миколаївська рапіристка Аліна Полозюк.