Миколаївська рапіристка Полозік завоювала бронзу на Кубку України
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- Альона Коханчук
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16:00, 24 грудня, 2024
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Миколаївська рапіристка Аліна Полозюк завоювала бронзу на етапы Кубка України.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Етап Кубка України серед рапіристів пам'яті Вадима Андрієвського відбувся 22 грудня у Львові.
Змагання зібрали 80 учасників з різних куточків України. Миколаївська фехтувальниця Аліна Полозюк виборола на турнірі бронзову нагороду.
Тренують спортсменку Лариса Павленко та Маргарита Сопінська.
Нагадаємо, що у листопаді українська команда рапіристок досягла свого найкращого результату на Кубку світу, завоювавши срібло на етапі в Тунісі. Серед спортсменок миколаївська рапіристка Аліна Полозюк.
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