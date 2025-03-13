У Миколаєві відібрали кращих спортсменів до збірної з джиу-джитсу

Турнір «Леви Миколаєва». Фото: Миколаївська міськрада

Днями у Миколаєві відбувся чемпіонат з джиу-джитсу. Турнір «Леви Миколаєва» зібрав понад 235 юних спортсменів віком від 4 до 17 років.

Як зазначили у пресслужбі мерії, змагання стали відбірковим етапом до збірної Миколаєва. Переможці отримали можливість виступити на чемпіонаті України.

Турнір «Леви Миколаєва». Фото: Миколаївська міськрада Турнір «Леви Миколаєва». Фото: Миколаївська міськрада Турнір «Леви Миколаєва». Фото: Миколаївська міськрада

Зазначається, що у турнірі взяли участь діти військовослужбовців, переселенці, сироти та дітей з багатодітних сімей, які займаються за спеціальною пільговою програмою.

«Я впевнений, що Миколаїв стане потужним центром розвитку джиу-джитсу! Ми розширюємо можливості для спортсменів, запрошуємо нових учасників та будуємо майбутнє, в якому до нас приїжджатимуть команди з інших міст і областей. Це наша головна мета!», — сказав головний тренер Миколаєва Євген Сандул.

За результати командного заліку: перше місце у ZR Team, друге — Checkmat, третє — HFS, четверте — Клуб Assad (Калинівка), п'яте — Клуб Atos. У Дуо-системі переможці розподілились в наступному порядку: клуб «Дружба» (Погорелівка), клуб «Центральний», клуб айкідо «Мангуст» мікрорайон Ліски.

Турнір «Леви Миколаєва». Фото: Миколаївська міськрада Турнір «Леви Миколаєва». Фото: Миколаївська міськрада Турнір «Леви Миколаєва». Фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, що миколаївські борці вибороли нагороди на міжнародних змаганнях з джиу-джитсу.