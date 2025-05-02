Кличко може повернутися у бокс, щоб побити рекорд найстаршого чемпіона світу

Володимир Кличко, фото: bravery.today

Легендарний український боксер Володимир Кличко розмірковує над поверненням у професійний спорт.

Про це повідомив промоутер Олександра Усика Олександр Красюк в інтерв’ю каналу Froch On Fighting.

За його словами, 49-річний Володимир Кличко хоче побити рекорд Джорджа Формана, який у 1994 році став найстаршим чемпіоном світу в надважкій вазі, здобувши титул у 45 років і 299 днів.

Востаннє Володимир Кличко виходив на ринг 27 квітня 2017 року в бою проти британця Ентоні Джошуа. Тоді він програв технічним нокаутом у поєдинку за титул чемпіона світу.

Згодом він відмовився від матчу-реваншу з Ентоні Джошуа, в якому за будь-якого результату бою його гонорар склав би цифру з сімома нулями в доларах або євро.

У 2020 році українського суперважкоатлета Володимира Кличка включили до Міжнародної зали боксерської слави. Офіційна церемонія відбулася 14 червня 2021 року в місці розташування музею — Канастоті (штат Нью-Йорк).