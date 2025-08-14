Юні спортсмени з Одеси вибороли золото на 57-х Міжнародних дитячих іграх у Таллінні

Юні спортсмени з Одещини повернулися з 57-х Міжнародних дитячих ігор. Фото: Одеська міська рада

Юні спортсмени з Одещини повернулися з 57-х Міжнародних дитячих ігор, що відбулися в Таллінні (Естонія), здобувши дві золоті медалі та встановивши новий юнацький рекорд України.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Змагання тривали з 3 по 8 серпня та зібрали близько 900 учасників із 70 міст світу. Одеса вперше була представлена на цих іграх.

До програми цього року увійшли сім видів спорту: баскетбол 3х3, пляжний волейбол, дзюдо, плавання, легка атлетика, фехтування та футбол. Одеські спортсмени виступали у плаванні та баскетболі 3х3 та продемонстрували високий рівень підготовки.

Першу золоту медаль для команди Одеси здобула Анастасія Марина, яка перемогла на дистанції 50 метрів батерфляєм. Друге золото й новий юнацький рекорд України виборов Іван Рядуєв у змаганні на дистанції 100 метрів вільним стилем із результатом 51,86 секунди.

У змішаній комбінованій естафеті команда Одеси посіла п’яте місце серед 28 команд.

У баскетболі 3х3 як чоловіча, так і жіноча збірні успішно пройшли груповий етап і вийшли до плей-офф.

Окрім спортивної частини, учасники долучилися до культурної програми, зокрема традиційного обміну сувенірами, започаткованого ще у 1968 році на перших Міжнародних дитячих іграх.

«Міжнародні дитячі ігри — це не лише спорт, а й нові знайомства, взаємоповага та партнерство. Одеса щиро вдячна Таллінну за теплий прийом та можливість участі у змаганнях», — зазначили в Одеській міській раді.

