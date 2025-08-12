Миколаївська спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату України з легкої атлетики

Миколаївська стрибунка з жердиною Юлія Козуб виборола срібну медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих.

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Змагання проходили з 8 по 10 серпня у Львові. Спортсменка Школи вищої спортивної майстерності м. Миколаєва показала результат 4,10 метра, що принесло їй друге місце.

Миколаївська спортсменка на чемпіонаті України з легкої атлетики. Фото: Управління спорту ММР Миколаївська спортсменка на чемпіонаті України з легкої атлетики. Фото: Управління спорту ММР

