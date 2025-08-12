Миколаївська спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату України з легкої атлетики
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
22:44, 12 серпня, 2025
-
Миколаївська стрибунка з жердиною Юлія Козуб виборола срібну медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих.
Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.
Змагання проходили з 8 по 10 серпня у Львові. Спортсменка Школи вищої спортивної майстерності м. Миколаєва показала результат 4,10 метра, що принесло їй друге місце.
Нагадаємо, в італійському місті Кьянчано-Терме завершився молодіжний чемпіонат Європи з шашок-100. У змаганнях із блискавичної гри (бліц) миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков здобув титул чемпіона Європи 2025 серед кадетів.
Також 22 юних футболісти з Миколаєва вирушили до найбільшого футбольного табору України — Trendets Camp у Карпатах.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.