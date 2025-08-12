Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаївська спортсменка стала срібною призеркою чемпіонату України з легкої атлетики

Миколаївська стрибунка з жердиною Юлія Козуб виборола срібну медаль на чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих.

Про це повідомляє Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Змагання проходили з 8 по 10 серпня у Львові. Спортсменка Школи вищої спортивної майстерності м. Миколаєва показала результат 4,10 метра, що принесло їй друге місце.

Миколаївська спортсменка на чемпіонаті України з легкої атлетики. Фото: Управління спорту ММРМиколаївська спортсменка на чемпіонаті України з легкої атлетики. Фото: Управління спорту ММР
Миколаївська спортсменка на чемпіонаті України з легкої атлетики. Фото: Управління спорту ММР

Нагадаємо, в італійському місті Кьянчано-Терме завершився молодіжний чемпіонат Європи з шашок-100. У змаганнях із блискавичної гри (бліц) миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков здобув титул чемпіона Європи 2025 серед кадетів.

Також 22 юних футболісти з Миколаєва вирушили до найбільшого футбольного табору України — Trendets Camp у Карпатах.

Після запуску нового водогону у Миколаєві хочуть частково зберегти точки видачі питної води — на план «Б»

Аліса Мелік-Адамян
Одещина стала другою в Україні за кількістю банкрутів у 2025 році

Світлана Іванченко
У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
