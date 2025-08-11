Вже 45 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Юні футболісти Кубка мера Миколаєва безкоштовно поїхали у табір Trendets на Львівщині

Юні футболісти Кубка мера Миколаєва отримали безкоштовні путівки у табір Trendets Camp

22 юних футболісти з Миколаєва вирушили до найбільшого футбольного табору України — Trendets Camp у Карпатах.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський

Путівки отримали кращі спортсмени за результатами Кубка міського голови Миколаєва. З них 5 профінансував відомий блогер і журналіст Дмитро Поворознюк, а ще 17 — Миколаївська міська рада.

У таборі діти зможуть тренуватися, вдосконалювати футбольні навички, відпочити на свіжому повітрі та знайти нових друзів.

Юні футболісти Кубка мера Миколаєва отримали безкоштовні путівки у табір TrendetsЮні футболісти Кубка мера Миколаєва отримали безкоштовні путівки у табір Trendets Camp
Юні футболісти Кубка мера Миколаєва отримали безкоштовні путівки у табір TrendetsЮні футболісти Кубка мера Миколаєва отримали безкоштовні путівки у табір Trendets Camp

Нагадаємо, що у Миколаєві пройшов Кубок міського голови з футболу. У змаганнях взяли участь 22 команди.

Найкращі гравці отримали можливість потрапити до одного з найвідоміших футбольних таборів України — Trendets Camp у Винниках. Четвертий табір проходитиме на території комплексу Emily Resort та бази ФК Рух. Учасників чекають щоденні футбольні тренування, нова розважальна програма, чемпіонати з різних видів спорту, окрім футболу, уроки танців, а також концерти та вечірки за участі відомих людей.

