Миколаївський спортсмен став чемпіоном Європи з шашок-100 серед кадетів

Миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков став чемпіоном Європи з шашок-100 серед кадетів. Фото: Миколаївська ОВА

В італійському місті Кьянчано-Терме завершився молодіжний чемпіонат Європи з шашок-100. У змаганнях із блискавичної гри (бліц) миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков здобув титул чемпіона Європи 2025 серед кадетів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У класичній програмі турніру Матвєй показав високий рівень гри, набравши 16 із 18 можливих очок. Цей результат дозволив йому увійти до п’ятірки найсильніших та поділити 2–5 місця. У швидкій грі (рапід) миколаївець посів четверте місце.

«Вітаємо Матвєя та його наставників. Дякуємо за гідне представлення Миколаївщини на міжнародному рівні!» — йдеться у привітанні від Миколаївської ОВА.

Загалом,турнір в Італії проходив з 1 по 9 серпня та включав у себе три дисципліни — класичну, швидку та блискавичну гру. За першість змагалися 186 шашкістів із 12 країн Європи: Азербайджану, Бельгії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, України, Нідерландів, Польщі, Угорщини, Франції та Чехії. Україну на турнірі представляли 11 спортсменів із Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської, Харківської областей та міста Києва.

Нагадаємо, юні спортсмени з Миколаєва нещодавно також здобули 13 нагород на  чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат.

У Вознесенську жителі закликають міську владу поливати молоді дерева, «інакше вони всі загинуть»

Світлана Іванченко
Сєнкевич розповів, чому ліквідація районних адміністрацій відкладається на «після війни»

Катерина Середа
Спортивну інфраструктуру парка Перемоги відновлювати не планують, — мерія Миколаєва

Альона Коханчук
Завтра у Миколаєві перекриють рух на ділянці проспекту Богоявленського через ремонт трамвайного переїзду: що зміниться для транспорту

Аліса Мелік-Адамян
Житель Миколаївщини подав в суд на Росію: вимагає ₴15 млн за загибель батька через обстріл

Аліса Мелік-Адамян
