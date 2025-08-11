Миколаївський спортсмен став чемпіоном Європи з шашок-100 серед кадетів

Миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков став чемпіоном Європи з шашок-100 серед кадетів. Фото: Миколаївська ОВА

В італійському місті Кьянчано-Терме завершився молодіжний чемпіонат Європи з шашок-100. У змаганнях із блискавичної гри (бліц) миколаївський спортсмен Матвєй Колєсніков здобув титул чемпіона Європи 2025 серед кадетів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У класичній програмі турніру Матвєй показав високий рівень гри, набравши 16 із 18 можливих очок. Цей результат дозволив йому увійти до п’ятірки найсильніших та поділити 2–5 місця. У швидкій грі (рапід) миколаївець посів четверте місце.

«Вітаємо Матвєя та його наставників. Дякуємо за гідне представлення Миколаївщини на міжнародному рівні!» — йдеться у привітанні від Миколаївської ОВА.

Загалом,турнір в Італії проходив з 1 по 9 серпня та включав у себе три дисципліни — класичну, швидку та блискавичну гру. За першість змагалися 186 шашкістів із 12 країн Європи: Азербайджану, Бельгії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, України, Нідерландів, Польщі, Угорщини, Франції та Чехії. Україну на турнірі представляли 11 спортсменів із Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської, Харківської областей та міста Києва.

Нагадаємо, юні спортсмени з Миколаєва нещодавно також здобули 13 нагород на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат.