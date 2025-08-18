Миколаївські тенісисти виступили на чемпіонаті України в Києві. Збірна Миколаївської області. Фото: Марк Коноваленко

З 11 по 16 серпня у Києві відбувся чемпіонат України з тенісу, де свої сили випробувала й збірна Миколаївської області.

Про це повідомив директор тенісних кортів водноспортивного комплексу «Спартак» у Миколаєві Марк Коноваленко.

На цей раз наш регіон представляли троє спортсменів:

Єгор Коровій разом з Василем Єгоровим (Ужгород) посів 5 місце у парному розряді та виконав норматив кандидата у майстри спорту України;

разом з Василем Єгоровим (Ужгород) посів 5 місце у парному розряді та виконав норматив кандидата у майстри спорту України; Геннадій Лєшан здобув 9 місце в одиночному розряді та ще одне 9 місце в міксті з Дариною Волковою (Харків);

здобув 9 місце в одиночному розряді та ще одне 9 місце в міксті з Дариною Волковою (Харків); Тимур Багбеков разом з Надією Бишенко (Київ) зайняв 5 місце у міксті.

Усі спортсмени продемонстрували гідний рівень підготовки та вагомий результат для області.

