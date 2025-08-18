Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаївські тенісисти виступили на чемпіонаті України в Києві

Фото: Марк КоноваленкоМиколаївські тенісисти виступили на чемпіонаті України в Києві. Збірна Миколаївської області. Фото: Марк Коноваленко

З 11 по 16 серпня у Києві відбувся чемпіонат України з тенісу, де свої сили випробувала й збірна Миколаївської області.

Про це повідомив директор тенісних кортів водноспортивного комплексу «Спартак» у Миколаєві Марк Коноваленко.

На цей раз наш регіон представляли троє спортсменів:

  • Єгор Коровій разом з Василем Єгоровим (Ужгород) посів 5 місце у парному розряді та виконав норматив кандидата у майстри спорту України;
  • Геннадій Лєшан здобув 9 місце в одиночному розряді та ще одне 9 місце в міксті з Дариною Волковою (Харків);
  • Тимур Багбеков разом з Надією Бишенко (Київ) зайняв 5 місце у міксті.

Усі спортсмени продемонстрували гідний рівень підготовки та вагомий результат для області.

Нагадаємо, у Миколаєві відбувся тенісний турнір пам’яті Віктора Вісленкова.

Avatar
2 години тому
Дякуємо нашим спортсменам !!!

