Миколаївські тенісисти виступили на чемпіонаті України в Києві
- Ірина Олехнович
21:12, 18 серпня, 2025
З 11 по 16 серпня у Києві відбувся чемпіонат України з тенісу, де свої сили випробувала й збірна Миколаївської області.
Про це повідомив директор тенісних кортів водноспортивного комплексу «Спартак» у Миколаєві Марк Коноваленко.
На цей раз наш регіон представляли троє спортсменів:
- Єгор Коровій разом з Василем Єгоровим (Ужгород) посів 5 місце у парному розряді та виконав норматив кандидата у майстри спорту України;
- Геннадій Лєшан здобув 9 місце в одиночному розряді та ще одне 9 місце в міксті з Дариною Волковою (Харків);
- Тимур Багбеков разом з Надією Бишенко (Київ) зайняв 5 місце у міксті.
Усі спортсмени продемонстрували гідний рівень підготовки та вагомий результат для області.
Нагадаємо, у Миколаєві відбувся тенісний турнір пам’яті Віктора Вісленкова.
