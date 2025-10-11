У Миколаєві відбувся Відкритий кубок з веслувальних видів спорту
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
18:37, 11 жовтня, 2025
-
У Миколаєві 10 жовтня відбувся Відкритий кубок міського голови з веслувальних видів спорту.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що змагання розпочались парадом на воді. У них взяли участь спортсмени з трьох дисциплін — академічного веслування, веслування на байдарках і каное, а також драгонботу.
«На драгонботах змагалися команда військових, до складу якої увійшли члени профспілки захисників України та ветерани 39 бригади берегової охорони 30 корпусу морської піхоти, команда ветеранів з веслування на чолі з ректором Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонідом Клименком та команда студентів цього університету», — йдеться у повідомленні.
Під час нагородження кубки отримали:
- Володимир Дзюбинський (паравеслування);
- Олександр Гарцев (веслування на байдарках і каное);
- Андрій Генералов (веслування академічне).
Нагадаємо, з 3 по 6 жовтня у Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання серед дівчат, юнаків та дітей віком до 12 років. До змагань долучилися спортсмени з Миколаївської, Одеської, Донецької областей та міста Києва.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.