У Миколаєві відбувся Відкритий кубок з веслувальних видів спорту

Відкритий кубок з веслувальних видів спорту у Миколаєві. Фото: Миколаївська міськрада

У Миколаєві 10 жовтня відбувся Відкритий кубок міського голови з веслувальних видів спорту.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що змагання розпочались парадом на воді. У них взяли участь спортсмени з трьох дисциплін — академічного веслування, веслування на байдарках і каное, а також драгонботу.

«На драгонботах змагалися команда військових, до складу якої увійшли члени профспілки захисників України та ветерани 39 бригади берегової охорони 30 корпусу морської піхоти, команда ветеранів з веслування на чолі з ректором Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонідом Клименком та команда студентів цього університету», — йдеться у повідомленні.

Під час нагородження кубки отримали:

Володимир Дзюбинський (паравеслування);

Олександр Гарцев (веслування на байдарках і каное);

Андрій Генералов (веслування академічне).

