У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання
- Ірина Олехнович
21:34, 07 жовтня, 2025
З 3 по 6 жовтня у Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання серед дівчат, юнаків та дітей віком до 12 років. До змагань долучилися спортсмени з Миколаївської, Одеської, Донецької областей та міста Києва.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Переможців і призерів вітали секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, найтитулованіша синхроністка України Марта Фєдіна, начальниця управління у справах фізичної культури і спорту міської ради Ірина Бондаренко та директор КДЮСШ «Україна» Сергій Гуменюк.
Результати миколаївських спортсменів:
Серед дівчат та юнаків:
- 2 місце — Анна Кірова та Анна Арсентьєва у довільному дуеті;
- 3 місце — Анна Кірова у програмі «довільне соло»;
- 3 місце — Амалія Миронова та Дмитро Коваль у мікст-дуеті;
- 2 місце — довільна група: Поліна Гуляєва, Анна Арсентьєва, Анна Кірова, Яна Артеменко, Анна Дуднік, Олександра Шумилова, Вікторія Сульженко;
- 2 місце — комбінована група: Анна Тітенко, Поліна Гуляєва, Олександра Шумилова, Анна Кірова, Анна Арсентьєва, Яна Артеменко, Анна Дуднік, Вікторія Сульженко.
Серед дітей 12 років і молодше:
- 3 місце — Яна Лавренюк та Маріанна Костенко у довільному дуеті;
- 3 місце — Амалія Миронова та Дмитро Коваль у мікст-дуеті;
- 2 місце — команда «Миколаїв-1» (Даша Коваль, Каміла Левинська, Ольга Легка, Яна Лавренюк, Маріанна Костенко, Анна Крикунова, Мілана Беренштам, Кіра Філіппова) у програмі «комбінована група»;
- 2 місце — команда «Миколаїв-1» (Яна Лавренюк, Ольга Легка, Маріанна Костенко, Мілана Беренштам, Анна Крикунова, Кіра Філіппова) у програмі «довільна група»;
- 3 місце — команда «Миколаїв-2» (Амалія Миронова, Вероніка Шульга, Злата Златова, Злата Постригань, Надія Оломська, Анастасія Теремова, Аріна Рубель, Софія Цимбалюк) у програмі «довільна група».
