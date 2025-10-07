  • вівторок

У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання

У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська рада

З 3 по 6 жовтня у Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання серед дівчат, юнаків та дітей віком до 12 років. До змагань долучилися спортсмени з Миколаївської, Одеської, Донецької областей та міста Києва.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Переможців і призерів вітали секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, найтитулованіша синхроністка України Марта Фєдіна, начальниця управління у справах фізичної культури і спорту міської ради Ірина Бондаренко та директор КДЮСШ «Україна» Сергій Гуменюк.

У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська рада

Результати миколаївських спортсменів:

Серед дівчат та юнаків:

  • 2 місце — Анна Кірова та Анна Арсентьєва у довільному дуеті;
  • 3 місце — Анна Кірова у програмі «довільне соло»;
  • 3 місце — Амалія Миронова та Дмитро Коваль у мікст-дуеті;
  • 2 місце — довільна група: Поліна Гуляєва, Анна Арсентьєва, Анна Кірова, Яна Артеменко, Анна Дуднік, Олександра Шумилова, Вікторія Сульженко;
  • 2 місце — комбінована група: Анна Тітенко, Поліна Гуляєва, Олександра Шумилова, Анна Кірова, Анна Арсентьєва, Яна Артеменко, Анна Дуднік, Вікторія Сульженко.
У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська рада

Серед дітей 12 років і молодше:

  • 3 місце — Яна Лавренюк та Маріанна Костенко у довільному дуеті;
  • 3 місце — Амалія Миронова та Дмитро Коваль у мікст-дуеті;
  • 2 місце — команда «Миколаїв-1» (Даша Коваль, Каміла Левинська, Ольга Легка, Яна Лавренюк, Маріанна Костенко, Анна Крикунова, Мілана Беренштам, Кіра Філіппова) у програмі «комбінована група»;
  • 2 місце — команда «Миколаїв-1» (Яна Лавренюк, Ольга Легка, Маріанна Костенко, Мілана Беренштам, Анна Крикунова, Кіра Філіппова) у програмі «довільна група»;
  • 3 місце — команда «Миколаїв-2» (Амалія Миронова, Вероніка Шульга, Злата Златова, Злата Постригань, Надія Оломська, Анастасія Теремова, Аріна Рубель, Софія Цимбалюк) у програмі «довільна група».
У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві пройшов Чемпіонат України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що миколаївські спортсмени здобули бронзу на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії.

