Миколаївські спортсмени здобули «бронзу» на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії
- Ірина Олехнович
18:56, 06 жовтня, 2025
З 3 по 5 жовтня в Індонезії відбувся молодіжний чемпіонат світу зі спортивного та бойового самбо. Україну на змаганнях представляли 27 спортсменів, серед яких були двоє представників Миколаївської області.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
За підсумками чемпіонату миколаївські спортсмени вибороли дві бронзові нагороди. Так, Анастасія Єрьоміна стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 72 кг серед юніорок у спортивному самбо. А Дмитро Гончарук здобув бронзу у ваговій категорії до 79 кг серед юнаків у спортивному самбо.
