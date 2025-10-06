Миколаївські спортсмени здобули «бронзу» на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії. Фото: Миколаївська ОВА

З 3 по 5 жовтня в Індонезії відбувся молодіжний чемпіонат світу зі спортивного та бойового самбо. Україну на змаганнях представляли 27 спортсменів, серед яких були двоє представників Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

За підсумками чемпіонату миколаївські спортсмени вибороли дві бронзові нагороди. Так, Анастасія Єрьоміна стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 72 кг серед юніорок у спортивному самбо. А Дмитро Гончарук здобув бронзу у ваговій категорії до 79 кг серед юнаків у спортивному самбо.

Миколаївські спортсмени здобули «бронзу» на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії. Фото: Миколаївська ОВА

