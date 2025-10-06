  • понеділок

    6 жовтня, 2025

  • 14.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 14.6° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські спортсмени здобули «бронзу» на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії

Миколаївські спортсмени здобули «бронзу» на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени здобули «бронзу» на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії. Фото: Миколаївська ОВА

З 3 по 5 жовтня в Індонезії відбувся молодіжний чемпіонат світу зі спортивного та бойового самбо. Україну на змаганнях представляли 27 спортсменів, серед яких були двоє представників Миколаївської області.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

За підсумками чемпіонату миколаївські спортсмени вибороли дві бронзові нагороди. Так, Анастасія Єрьоміна стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 72 кг серед юніорок у спортивному самбо. А Дмитро Гончарук здобув бронзу у ваговій категорії до 79 кг серед юнаків у спортивному самбо.

Миколаївські спортсмени здобули «бронзу» на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени здобули «бронзу» на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени здобули «бронзу» на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени здобули «бронзу» на молодіжному чемпіонаті світу з самбо в Індонезії. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що миколаївський «Ніко-Баскет» виборов першу перемогу в Суперлізі.

Останні новини про: Спорт

«Ніко-Баскет» поступився «Київ-Баскету» у стартовому матчі Суперліги
З мінімальним відривом: Миколаївський «Ніко-Баскет» виборов першу перемогу в Суперлізі
«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі
Реклама

Читайте також:

новини

«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

Світлана Іванченко
новини

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами до 2030 року: на її реалізацію треба ₴64 млн

Юлія Бойченко
новини

На капремонт зруйнованої вибуховою хвилею покрівлі гімназії №10 у Миколаєві оголосили тендер на ₴9,2 млн

Аліса Мелік-Адамян
новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

«Миколаївські парки» придбають тренажери за майже мільйон для нового спортмайданчика в Інгульському районі
З мінімальним відривом: Миколаївський «Ніко-Баскет» виборов першу перемогу в Суперлізі
«Ніко-Баскет» поступився «Київ-Баскету» у стартовому матчі Суперліги

Катастрофічна злива в Одесі: міська влада виділить ₴130 млн на допомогу постраждалим

В Очакові планують ухвалити програму поводження з побутовими відходами: треба ₴64 млн

1 година тому

У Заводському районі шукають донорів, щоб відновити природні джерела біля Великої Коренихи

Альона Коханчук

Головне сьогодні