Футболісти команди «Миколаїв» перемогли «Хаджибей» на чемпіонаті України
19:26, 23 жовтня, 2025
У середу, 22 жовтня на головному полі Центрального міського стадіону в Миколаєві відбувся матч 7-го туру чемпіонату України U-19 між командами СДЮСШОР «Миколаїв» та «Хаджибей».
Як повідомили у пресслужбі мерії, господарі поля здобули перемогу з рахунком 3:2.
«У драматичній зустрічі СДЮСШОР «Миколаїв» вириває вольову перемогу над «Хаджибеєм» 3:2 і йде на зимову паузу в чудовому настрої. Дякуємо хлопцям за перемогу та з нетерпінням чекаємо на нові матчі», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що вперше в історії Миколаївщини юнацька команда регіону візьме участь у чемпіонаті України серед футболістів до 19 років.
