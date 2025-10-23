Футболісти команди «Миколаїв» перемогли «Хаджибей» на чемпіонаті України

Футболісти «Миколаїв» перемогли «Хаджибей» з рахунком 3:2. Фото: Миколаївська міська рада

У середу, 22 жовтня на головному полі Центрального міського стадіону в Миколаєві відбувся матч 7-го туру чемпіонату України U-19 між командами СДЮСШОР «Миколаїв» та «Хаджибей».

Як повідомили у пресслужбі мерії, господарі поля здобули перемогу з рахунком 3:2.

«У драматичній зустрічі СДЮСШОР «Миколаїв» вириває вольову перемогу над «Хаджибеєм» 3:2 і йде на зимову паузу в чудовому настрої. Дякуємо хлопцям за перемогу та з нетерпінням чекаємо на нові матчі», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що вперше в історії Миколаївщини юнацька команда регіону візьме участь у чемпіонаті України серед футболістів до 19 років.