Миколаївські футболісти вперше змагатимуться на чемпіонаті України серед команд U-19

Футбольна Ккоманда з тренерами та представниками влади міста та області. Фото: Миколаївська ОВАФутбольна команда з тренерами та представниками влади міста та області. Фото: Миколаївська ОВА

Вперше в історії Миколаївщини юнацька команда регіону візьме участь у чемпіонаті України серед футболістів до 19 років. Перший офіційний матч команди «Миколаїв» відбудеться вже наступного тижня.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Юнацька збірна України (U-19) — це національна команда гравців віком до 19 років, яка формується під егідою Української асоціації футболу», — зазначають у повідомленні.

Команду створили з вихованців Миколаєва та інших футболістів області. До тренерського штабу увійшли Геннадій Свердлов, Максим Стефанішин, Костянтин Поліщук та Вадим Радіола.

Отже, вже наступного тижня «Миколаїв» U-19 зіграє свій перший офіційний матч у чемпіонаті України.

Миколаївська футбольна команда. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївська футбольна команда. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївська футбольна команда. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївська футбольна команда. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, миколаївська гімнастка Валерія Перемета отримала грошову премію від міста у розмірі 50 тисяч гривень. У 2025 році вона неодноразово ставала призеркою на всеукраїнських та міжнародних турнірах.

