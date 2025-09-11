Миколаївські футболісти вперше змагатимуться на чемпіонаті України серед команд U-19

Футбольна команда з тренерами та представниками влади міста та області. Фото: Миколаївська ОВА

Вперше в історії Миколаївщини юнацька команда регіону візьме участь у чемпіонаті України серед футболістів до 19 років. Перший офіційний матч команди «Миколаїв» відбудеться вже наступного тижня.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«Юнацька збірна України (U-19) — це національна команда гравців віком до 19 років, яка формується під егідою Української асоціації футболу», — зазначають у повідомленні.

Команду створили з вихованців Миколаєва та інших футболістів області. До тренерського штабу увійшли Геннадій Свердлов, Максим Стефанішин, Костянтин Поліщук та Вадим Радіола.

Отже, вже наступного тижня «Миколаїв» U-19 зіграє свій перший офіційний матч у чемпіонаті України.

Миколаївська футбольна команда. Фото: Миколаївська ОВА

