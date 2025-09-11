Миколаївські футболісти вперше змагатимуться на чемпіонаті України серед команд U-19
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
18:30, 11 вересня, 2025
-
Вперше в історії Миколаївщини юнацька команда регіону візьме участь у чемпіонаті України серед футболістів до 19 років. Перший офіційний матч команди «Миколаїв» відбудеться вже наступного тижня.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«Юнацька збірна України (U-19) — це національна команда гравців віком до 19 років, яка формується під егідою Української асоціації футболу», — зазначають у повідомленні.
Команду створили з вихованців Миколаєва та інших футболістів області. До тренерського штабу увійшли Геннадій Свердлов, Максим Стефанішин, Костянтин Поліщук та Вадим Радіола.
Отже, вже наступного тижня «Миколаїв» U-19 зіграє свій перший офіційний матч у чемпіонаті України.
Нагадаємо, миколаївська гімнастка Валерія Перемета отримала грошову премію від міста у розмірі 50 тисяч гривень. У 2025 році вона неодноразово ставала призеркою на всеукраїнських та міжнародних турнірах.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.