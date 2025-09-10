Миколаївська гімнастка Перемета отримала ₴50 тис. від міста за спортивні досягнення
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
21:40, 10 вересня, 2025
-
Миколаївська гімнастка Валерія Перемета отримала грошову премію від міста у розмірі 50 тисяч гривень. У 2025 році вона неодноразово ставала призеркою на всеукраїнських та міжнародних турнірах.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
У серпні Валерія разом із національною збірною виборола «золото» чемпіонату світу з художньої гімнастики в Ріо-де-Жанейро. Це перша перемога української команди в групових вправах на чемпіонаті світу з 2002 року.
Крім цього, у колекції спортсменки — срібні та бронзові нагороди чемпіонатів Європи та Кубків світу.
«Завдяки таким спортсменам Миколаїв і вся Україна стають дедалі більш відомими на світовій арені. Це дуже важливо», — зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, що миколаївська гімнастка Валерія Перемета та ще дві гімнастки Таїсія Онофрійчук та Кіра Ширикіна отримали посвідчення майстра спорту міжнародного класу.
Валерія Перемета — вихованка миколаївської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога», представниця національної збірної з художньої гімнастики, яка нещодавно стала срібною призеркою третього етапу Гран-прі у Франції, здобувши командне «срібло» разом із партнерками по збірній.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.