Миколаївські каратисти вибороли третє місце на Кубку Києва
- Новини Миколаєва
- Світлана Іванченко
13:39, 11 листопада, 2025
У Києві 9 листопада відбувся Відкритий Кубок з кіокушин карате ІКО-1, який зібрав 320 спортсменів із 22 клубів та федерацій України. Миколаївщина посіла третє командне місце за результатами змагань.
Як повідомили у Федерації кіокушин карате, регіон на турнірі представляла збірна команда з 16 спортсменів із Первомайська, Очакова та Чорноморської громади. За результатами поєдинків команда здобула вісім золотих, срібну, чотири бронзові нагороди.
Чемпіонами турніру стали: Тахір Ельназаров, Діана Левченко, Павло Руденко, Іван Макогоненко, Аріна Непомяща, Єгор Кругленко, Дар’я Пісоцька, Мілена Осташ.
Срібний призер змагань — Ілля Михайловський. Бронзові переможці: Надія Ельназарова, Аріна Кузнєцова, Максим Петровський, Ілля Кроть.
Підготовкою спортсменів до змагань опікувалися тренери Володимир Гуров, Анастасія та Юрій Галімон.
Раніше повідомлялось, що збірна Миколаївщини виборола 39 нагород на Кубку України з кіокушин карате. Змагання пройшли 1 листопада у Дніпрі та зібрали понад 500 спортсменів із різних регіонів.
