Клуб

Миколаївські спортсменки здобули призові місця на юніорському чемпіонаті України з синхронного плавання

Миколаївські спортсменки здобули призові місця на юніорському чемпіонаті України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсменки здобули призові місця на юніорському чемпіонаті України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА

З 9 по 12 листопада у столичному Центрі спорту «ЛІКО» відбувся юніорський чемпіонат України з синхронного плавання. У змаганнях взяла участь і команда з Миколаївської області, здобувши призові місця.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, у програмі довільна група збірна команда Миколаївської області посіла третє місце. До складу команди увійшли: Анна Кірова, Анна Арсентьєва, Олександра Шумилова, Надія Шкварун, Вікторія Сульженко, Яна Артеменко, Поліна Гуляєва та Анна Дуднік.

У довільному дуеті бронзові нагороди здобули Анна Кірова та Анна Арсентьєва.

Миколаївські спортсменки здобули призові місця на юніорському чемпіонаті України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсменки здобули призові місця на юніорському чемпіонаті України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА

Також миколаївські спортсменки стали срібними призерками у програмі акробатична група, а в технічній групі вибороли третє місце.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що фехтувальники з Миколаєва стали призерами кадетського чемпіонату України.

0
