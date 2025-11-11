Фехтувальники з Миколаєва стали призерами кадетського чемпіонату України

Фехтувальники з Миколаєва на кадетському чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міськрада

Миколаївські фехтувальники здобули призові місця на кадетському чемпіонаті України з фехтування на рапірах, який відбувся 8 листопада у Львові.

Про це повідомили в ГО «Федерація фехтування Миколаєва».

У змаганнях серед дівчат перемогу святкував перший склад Києва, у складі якого виступали чемпіонка в особистому заліку Варвара Волкова, а також медалістки Марія Кадун, Аліса Єсауленко та Таїсія Пономаренко. У фіналі Київ-1 переміг Миколаїв-1 із рахунком 45:32. Бронзові нагороди здобув Миколаїв-2, який у протистоянні з Києвом-3 переміг із рахунком 44:36.

Фінал серед хлопців пройшов значно напруженіше. Миколаївські рапіристи, програючи близько десяти уколів на початку останнього кола, до фінішу підійшли з мінімальним відставанням, проте Київ-1 здобув перемогу з рахунком 45:42. У поєдинку за третє місце господарі чемпіонату, львів’яни, перемогли Миколаїв-2 із рахунком 45:26.

Особисті змагання:

2 місце — Віллора Шевченко;

2 місце — Максим Служенко.

Командні змагання:

2 місце — Миколаїв-1 (дівчата): Дарина Строкуля, Марія Трав’янська, Поліна Чуприна, Віллора Шевченко;

2 місце — Миколаїв-1 (хлопці): Богдан Завальний, Богдан Колодін, Гліб Семенов, Максим Служенко;

3 місце — Миколаїв-2 (дівчата): Катерина Макарова, Маргарита Петренко, Валерія Шевченко, Марина Юріна.

Спортсменів тренують Вікторія Юріна, Тетяна Каклюгіна, Ірина Зикова та Лариса Павленко.

Фехтувальники з Миколаєва на кадетському чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міськрада

Нагадаємо, миколаївська фехтувальниця Аліна Полозюк здобула бронзову медаль на турнірі серії Satellite FIE, який 25 жовтня відбувся в іспанському місті Сабадель. Змагання з фехтування на рапірах зібрали понад 260 спортсменів і спортсменок із 43 країн світу.