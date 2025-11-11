Фехтувальники з Миколаєва стали призерами кадетського чемпіонату України
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
22:22, 11 листопада, 2025
-
Миколаївські фехтувальники здобули призові місця на кадетському чемпіонаті України з фехтування на рапірах, який відбувся 8 листопада у Львові.
Про це повідомили в ГО «Федерація фехтування Миколаєва».
У змаганнях серед дівчат перемогу святкував перший склад Києва, у складі якого виступали чемпіонка в особистому заліку Варвара Волкова, а також медалістки Марія Кадун, Аліса Єсауленко та Таїсія Пономаренко. У фіналі Київ-1 переміг Миколаїв-1 із рахунком 45:32. Бронзові нагороди здобув Миколаїв-2, який у протистоянні з Києвом-3 переміг із рахунком 44:36.
Фінал серед хлопців пройшов значно напруженіше. Миколаївські рапіристи, програючи близько десяти уколів на початку останнього кола, до фінішу підійшли з мінімальним відставанням, проте Київ-1 здобув перемогу з рахунком 45:42. У поєдинку за третє місце господарі чемпіонату, львів’яни, перемогли Миколаїв-2 із рахунком 45:26.
Особисті змагання:
-
2 місце — Віллора Шевченко;
-
2 місце — Максим Служенко.
Командні змагання:
-
2 місце — Миколаїв-1 (дівчата): Дарина Строкуля, Марія Трав’янська, Поліна Чуприна, Віллора Шевченко;
-
2 місце — Миколаїв-1 (хлопці): Богдан Завальний, Богдан Колодін, Гліб Семенов, Максим Служенко;
-
3 місце — Миколаїв-2 (дівчата): Катерина Макарова, Маргарита Петренко, Валерія Шевченко, Марина Юріна.
Спортсменів тренують Вікторія Юріна, Тетяна Каклюгіна, Ірина Зикова та Лариса Павленко.
Нагадаємо, миколаївська фехтувальниця Аліна Полозюк здобула бронзову медаль на турнірі серії Satellite FIE, який 25 жовтня відбувся в іспанському місті Сабадель. Змагання з фехтування на рапірах зібрали понад 260 спортсменів і спортсменок із 43 країн світу.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.