Параплавці з Миколаєва стали чемпіонами України

Параплавці з Миколаєва здобули нагороди на зимовому чемпіонаті України, який проходив 3–6 грудня у Кам’янському.

Про це повідомили в управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міськради.

Пара плавці з Миколаєва стали чемпіонами України. Фото: Миколаївська міськрадаПара плавці з Миколаєва стали чемпіонами України. Фото: Миколаївська міськрада
Пара плавці з Миколаєва стали чемпіонами України. Фото: Миколаївська міськрадаПара плавці з Миколаєва стали чемпіонами України. Фото: Миколаївська міськрада

Спортсмени КДЮСШ «Україна» завоювали чотири нагороди. Зокрема, Олег Колісник отримав три медалі: срібло на 50 метрів брасом і 100 метрів вільним стилем, а також бронзу на 50 метрах вільним стилем.

Крім того, Ростислав Любенко здобув бронзу на дистанції 150 метрів комплексне плавання.

Тренують спортсменів Алла Нагієва та Оксана Бойченко.

Раніше повідомлялось, що миколаївські параплавці привезли 13 медалей з чемпіонату України.

