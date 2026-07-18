 Українська легкоатлетка Магучіх виборола «срібло» на змаганнях у Лондоні

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Головна Новини Спорт 23:33, 18 липня, 2026

Українська легкоатлетка Магучіх виборола «срібло» на змаганнях у Лондоні

Ярослав Магучіх. Фото: sportnews.24tv.uaЯрослав Магучіх. Фото: sportnews.24tv.ua

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виступила на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Вона програла австралійській стрибунці Ніколі Оліслагерс та виборола друге місце.

Про це написало «Суспільне. Спорт».

Для українки, яка є рекордсменкою світу, це був четвертий старт літнього сезону та другий етап престижної серії після перемоги в Рабаті (Марокко). Там Ярослава Магучіх виграла з результатом 1.97 м.

Видання зазначило, що разом із Ярославою Магучіх на турнірі мала виступити Ірина Геращенко, однак бронзова призерка Олімпійських ігор пропустила змагання. Вона мала проблеми з оформленням візи.

Нагадаємо, у Львові Ярослава Магучіх здобула перемогу на чемпіонаті України зі стрибків у висоту.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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