Українська легкоатлетка Магучіх виборола «срібло» на змаганнях у Лондоні

Ярослав Магучіх. Фото: sportnews.24tv.ua

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виступила на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Вона програла австралійській стрибунці Ніколі Оліслагерс та виборола друге місце.

Про це написало «Суспільне. Спорт».

Для українки, яка є рекордсменкою світу, це був четвертий старт літнього сезону та другий етап престижної серії після перемоги в Рабаті (Марокко). Там Ярослава Магучіх виграла з результатом 1.97 м.

Видання зазначило, що разом із Ярославою Магучіх на турнірі мала виступити Ірина Геращенко, однак бронзова призерка Олімпійських ігор пропустила змагання. Вона мала проблеми з оформленням візи.

Нагадаємо, у Львові Ярослава Магучіх здобула перемогу на чемпіонаті України зі стрибків у висоту.