Українська легкоатлетка Магучіх виборола «срібло» на змаганнях у Лондоні
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виступила на етапі Діамантової ліги в Лондоні. Вона програла австралійській стрибунці Ніколі Оліслагерс та виборола друге місце.
Про це написало «Суспільне. Спорт».
Для українки, яка є рекордсменкою світу, це був четвертий старт літнього сезону та другий етап престижної серії після перемоги в Рабаті (Марокко). Там Ярослава Магучіх виграла з результатом 1.97 м.
Видання зазначило, що разом із Ярославою Магучіх на турнірі мала виступити Ірина Геращенко, однак бронзова призерка Олімпійських ігор пропустила змагання. Вона мала проблеми з оформленням візи.
Нагадаємо, у Львові Ярослава Магучіх здобула перемогу на чемпіонаті України зі стрибків у висоту.
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