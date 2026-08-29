На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада

У пʼятницю, 28 серпня, у Софіївській громаді проходили патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Захід організувала Софіївська сільська рада за підтримки Миколаївської обласної ради, Баштанської районної військової адміністраці та за участі Миколаївської обласної військової адміністрації та голів громад.

Як повідомили у Миколаївській обласній раді, метою заходу є вшанування памʼяті захисників і захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також формування й зміцнення національнопатріотичної свідомості та соціально-психологічної адаптації ветеранів.

Загалом змагання обʼєднали близько 100 учасників. Особливого значення заходу додала участь команд із трьох міст-героїв Миколаївщини - Миколаєва, Вознесенська та Баштанки.

Учасників привітали голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик та його перший заступник Ігор Щербина, виконувач обовʼязків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, начальник Первомайської міської військової адміністрації Іван Кухта, начальник Баштанської районної військової адміністрації Владислав Дмитрів, Вознесенський міський голова Євгеній Величко депутат облради Олександр Мосін, радниця голови облради з підтримки ветеранів Вероніка Гнатюк, голова Асоціації футболу у Миколаївській та Херсонській областях Олександр Балакін, голова правління ГО «Український ветеранський центр» Дмитро Гнатюк, представники Всеукраїнського народного благодійно-патріотичного проєкту «Мій Дім — Україна» та Товариства Червоного Хреста України у Миколаївській області.

На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада

Турнірна програма заходу включала такі дисципліни:

Плавання: плавці випробовували свої сили на дистанціях 25 та 50 метрів вільним стилем, командній естафеті 4×25 м, а також у підводному плаванні.

Мініфутбол: шість команд, розділені на дві групи, виборювали першість на полі у складі по 7 гравців.

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Дартс та стрільба з лука: у цих зонах команди змагалися у зосередженості й точності.

Також окремо відбувся товариський матч між командами військових частин, до яких увійшли ветерани.

«Найцінніше на таких заходах — це живі емоції, щире спілкування та можливість трохи переключитися й відпочити. Ми прагнемо створювати середовище, де захисники почуваються серед своїх і знають, що їхній досвід та внесок завжди цінують», — зазначив Антон Табунщик.

Крім того, для присутніх підготували насичену дозвільну програму, яка включала гру в петанк, риболовлю, концерт та польову кухню. Окрему увагу привернула тематична виставка книжок від Всеукраїнського народного благодійно-патріотичного проєкту «Мій Дім — Україна» (засновники — Тетяна Гриненко та Борис Білик). В експозиції були представлені видання, що є результатом понад одинадцяти років невтомної праці. Кожна з цих книжок містить живі свідчення мужності та зберігає імена сучасних героїв, які стали символами боротьби України за свободу.

По завершенню змагань всіх учасників було відзначено кубками, медалями та дипломами.

Завершенням спортивного дня став благодійний матч за участю очільників громад та керівництва області, організований спільно з Асоціацією футболу Миколаївської області. Поєднуючи спортивний азарт, командний дух та єдність, учасникам вдалося об'єднатися заради доброї справи — під час гри зібрали кошти, які найближчим часом будуть спрямовані на потреби наших захисників і захисниць.

На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині відбулися патріотично-спортивні змагання «Ігри Нескорених». Фото: Миколаївська обласна рада