На трёх пляжах Николаева в воде снова обнаружили кишечную палочку

На трёх пляжах Николаевской области в воде обнаружили кишечную палочку. Иллюстративное фото: НикВести

В Николаеве проверили качество воды на пляжах и в рекреационных зонах. В трех местах специалисты вновь обнаружили кишечную палочку.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

Пробы воды были отобраны 3 августа из рек Ингул и Южный Буг, а также из Бугского и Тилигульского лиманов.

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В частности, проверили воду на пляже «Стрелка» на Ингуле в Николаеве, пляже «Радуга» в Первомайске, городском пляже в Южноукраинске, пляже «Чайка» и в рекреационной зоне «Намыв» в Николаеве, а также в рекреационных зонах Коблево и Украинка.

По результатам микробиологических исследований в воде на пляже «Стрелка», пляже «Чайка» и в рекреационной зоне «Намыв» обнаружили кишечную палочку.

«Качество воды на этих участках водоемов остается неудовлетворительным, а купание может представлять риск для здоровья», — подчеркнули в центре контроля и профилактики заболеваний.

В то же время холерного вибриона в исследованных пробах не обнаружили.

Специалисты советуют выбирать официально разрешенные места для купания и обращать внимание на предупреждающие знаки.

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Ранее в Николаевском городском совете пояснили, что не определяют безопасные места для купания в городе из-за угрозы российских ударов баллистическими ракетами «Искандер» и дронами типа «Герань». В мэрии также считают, что скопление людей на пляжах во время воздушной тревоги может создать дополнительные риски из-за отсутствия поблизости мобильных укрытий.