 Трёх жителей Николаевской области оштрафовали за незаконный отбор песка

  • понедельник

    14 сентября, 2026

  • 16.6°
    Легкий дождь

    Николаев

  • 14 сентября , 2026 понедельник

  • Николаев • 16.6° Легкий дождь

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Экология 14:43, 14 сентября, 2026

Трёх жителей Николаевской области оштрафовали за незаконный отбор песка

Возле села Новопетровское Николаевского района инспекторы выявили незаконную добычу песка.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

По факту нарушения инспекторы составили три протокола по статье 47 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«На каждого из трёх нарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен», — говорится в сообщении.

Трьох жителів Миколаївщини оштрафували за незаконний забір піску. Фото: ДержекоінспекціяТрёх жителей Николаевской области оштрафовали за незаконный отбор песка. Фото: Госэкоинспекция
Трьох жителів Миколаївщини оштрафували за незаконний забір піску. Фото: ДержекоінспекціяТрёх жителей Николаевской области оштрафовали за незаконный отбор песка. Фото: Госэкоинспекция

Напомним, что вблизи села Каравелово Мишково-Погориловской общины инспекторы выявили факт незаконной добычи песка с помощью спецтехники.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Экология

В Первомайском районе поджигатель стерни заплатил всего ₴3 тыс. штрафа
В парке «Тузловские лиманы» обнаружили водоем с растительным маслом
В Березанском лимане выявлен незаконный вылов рыбы: ущерб составил более ₴339 тыс.
Реклама
Читайте также:
новости
В департаменте ЖКХ объяснили, почему в Николаеве не смогли наказать нарушителей на громких мотоциклах

Юлия Лукьяненко
новости
В музее Верещагина в Николаеве отремонтируют потолок одного из залов: работы обойдутся почти в ₴670 тыс.

Алиса Меликадамян
новости
В Николаеве проверять аварийную пристройку на улице Спасской, которая может повредить газопровод

Алена Коханчук
новости
В Николаеве намерены устранить «белые пятна», за уборку которых никто не отвечает

Алена Коханчук
новости
Сквер возле университета в Николаеве предлагают переименовать в честь морской пехоты — мэрия готовит голосование

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Экология

В Березанском лимане выявлен незаконный вылов рыбы: ущерб составил более ₴339 тыс.
В парке «Тузловские лиманы» обнаружили водоем с растительным маслом
В Первомайском районе поджигатель стерни заплатил всего ₴3 тыс. штрафа

В музее Верещагина в Николаеве отремонтируют потолок одного из залов: работы обойдутся почти в ₴670 тыс.

В Николаеве проверять аварийную пристройку на улице Спасской, которая может повредить газопровод

43 минуты тому

340 гривен штрафа. Что могут сделать власти с киосками на колесах на парковках Николаева?

Юлия Лукьяненко

Главное сегодня