Возле села Новопетровское Николаевского района инспекторы выявили незаконную добычу песка.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

По факту нарушения инспекторы составили три протокола по статье 47 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«На каждого из трёх нарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен», — говорится в сообщении.

Трёх жителей Николаевской области оштрафовали за незаконный отбор песка. Фото: Госэкоинспекция Трёх жителей Николаевской области оштрафовали за незаконный отбор песка. Фото: Госэкоинспекция

Напомним, что вблизи села Каравелово Мишково-Погориловской общины инспекторы выявили факт незаконной добычи песка с помощью спецтехники.