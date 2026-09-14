Трёх жителей Николаевской области оштрафовали за незаконный отбор песка
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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Возле села Новопетровское Николаевского района инспекторы выявили незаконную добычу песка.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
По факту нарушения инспекторы составили три протокола по статье 47 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
«На каждого из трёх нарушителей наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен», — говорится в сообщении.
Напомним, что вблизи села Каравелово Мишково-Погориловской общины инспекторы выявили факт незаконной добычи песка с помощью спецтехники.
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