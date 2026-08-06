 В Одессе 12-летняя девочка выпрыгнула с балкона седьмого этажа: полиция расследует возможное самоубийство

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Главная Новости Инциденты 17:40, 06 августа, 2026

В Одессе 12-летняя девочка выпрыгнула с балкона седьмого этажа: полиция расследует возможное самоубийство

Фото: НацполіціяИллюстративное фото: Нацполиция

Днем 6 августа в Приморском районе Одессы погибла 12-летняя девочка. По предварительной информации, она выпрыгнула с балкона седьмого этажа.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, девочка вместе с бабушкой приехала в Одессу на отдых из другой области. Предварительно установлено, что она выпрыгнула с балкона общего пользования, расположенного на седьмом этаже жилого дома. От полученных травм ребенок погиб на месте.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Отмечается, что семья погибшей ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Напомним, что на днях в Одессе учительница начальных классов выпала из окна второго этажа во время мытья окон в школе. 34-летнюю пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в городскую больницу №10.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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